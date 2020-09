‘Encontrar la esencia de la historia’, el reto de la música para cine

David Murillo podría ser considerado como un niño prodigio de la música: desde los 6 años toca el piano y a los 8 ya era percusionista. Su pasión por la música lo ha llevado a la más prestigiosa escuela en ese campo, Berklee College of Music, y a dedicar su vida a la composición, especialmente, para cine y series de televisión.La ciénaga: entre el mar y la tierra, la película colombiana que obtuvo una veintena de premios internacionales -y que tristemente jamás llegó a los cines del país por problemas legales- fue uno de los primeros trabajos de Murillo, cuando solamente tenía 21 años.

Este 11 de septiembre, tras su participación en la musicalización de unas 30 producciones audiovisuales y comerciales, el paisa que está radicado en Los Ángeles, llegará a las pantallas Se busca papá, una comedia dramática de Netflix.



Murillo conversó acerca de su extenso trabajo en el cine, a pesar de su juventud (hoy tiene 26 años) y de su nueva faceta como compositor y productor de canciones -con el sello Agalma- como 4 besos, interpretada por Lola Indigo, Lalo Ebratt y Rauw Alejandro.



“Se convirtió en un espacio adicional para crear e inclusive experimentar en conjunto con otras personas igual de creativas que tienen gustos o tradiciones musicales diferentes valiosísimas. El proceso para mí, es lo más atractivo.

En el cine después de reunirte con el director, productores y ejecutivos te vas a lo que muchos llamamos la “cueva del compositor” y transmites todo lo que se pactó en las conversaciones creativas en solitario. En el mundo de las colaboraciones con artistas para sus canciones, la magia ocurre al crear en colectivo, inspirarse en experiencias o querer contar una historia que cuando se fusiona por medio del gusto de cada uno en el estudio, crea una mezcla interesantísima y la cuál ha sido muy bien recibida por las audiencias.

¿Cuál es el mayor reto al componer música para una película?

​

Encontrar la esencia de la historia, manejar un balance de música interesante pero no distrayente, y entregar a tiempo (risas). Son en realidad muchos los detalles que se tienen en cuenta para una música cuyo propósito es hacerte sentir pero no desviar tu atención de lo que realmente importa: la historia y el diálogo de lo que pasa en pantalla.



¿En qué momento de la producción de una película entra la composición de la banda sonora?



En la mayoría de los casos trabajamos a partir de un “locked picture” (corte cerrado) que nos da edición. En base a eso podemos informar nuestras composiciones no sólo en base a la historia y los diálogos sino los colores, los sets y decorado, las composiciones de las imágenes y demás recursos que los directores han escogido de manera cuidadosa.

Existen unas pocas producciones que sí incluyen al compositor desde el guion y en la mayoría de estos casos, presentamos propuestas que poco a poco se van puliendo y que al mismo tiempo se comparten con el crew (actores, editores y demás) para inspirarlos y representar mejor su rol en la película. Pasó en “Blast Beat” la película que estrenó este año en Sundance, donde en base al guión y división de personajes creamos diferentes temas musicales que en algún momento influyeron en edición permitiéndonos una mejor sincronía de tiempos entre música y transiciones de imagen.

¿Existe una preferencia por musicalizar un género en el cine?

​

De manera subconsciente las audiencias tienen expectativas musicales de cómo suena un género específico. Si te digo, imagínate la música de una comedia o de terror, todos tenemos algunos sonidos o ideas que compartimos en colectivo. Por ello, un género como la ciencia ficción es extremadamente divertida y atractivo para un compositor porque da más libertad para crear algo único, diferente.



En comedia y drama utilizamos diferentes herramientas o dispositivos musicales para representar cada uno, pero en películas como Se busca papá, de Netflix, donde encontramos momentos que pertenecen a ambos géneros - llámese “dramedy” - pueden convivir ambos estilos musicales sin problema alguno.

¿A qué compositor admira?



Cada compositor en Hollywood tiene su propio estilo y por eso ellos han llegado a ese nivel, por ende, admiro cualidades diferentes en cada uno. Nino Rota y Ennio Morricone por sus melodías, James Newton Howard por su uso de armonías tan interesantes, Johan Johansson por su vanguardismo en sonidos y paisajes sonoros realmente únicos, Alexandre Desplat por su estilo cuasi-puntilístico, Thomas Newman por su música camaleónica, Rupert Gregson Williams por su profundidad en sus mezclas, en fin es una lista larga. Sin olvidar por supuesto maestros innovadores de nuestros tiempos como Hans Zimmer y John Williams.



¿Cuál ha sido la partitura más compleja de escribir y por qué?

​

La que estoy escribiendo en este momento. Es un proyecto que el próximo año conocerán y que todos los días me reta a mi (y mi “musa”) no sólo a componer música extremadamente detallada, sino que mantenga al oyente al borde su la silla sin espabilar.

