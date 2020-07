El club de la pelea periodística / El otro lado

Los periodistas estamos habitando el club de la pelea entre nosotros, dando un espectáculo bochornoso, cuando deberíamos habitar el club de la democracia, ese donde todos los periodismos deben convivir.



Los periodistas decidimos llevar la bronca a niveles de 'Game of Thrones'. Todos hacemos parte de una saga que nos hace únicos y queremos imponer como es el periodismo que hay que hacer.

Los antiuribistas solo ven verdad y periodismo en lo que ataque al señor; los uribistas, en lo que ataque al señor Petro; los que hacen periodismo clic atacan a los de periodismo lento; los de periodismo de investigación, a los de periodismo de opinión; los de medios clásicos, a los de periodismo de redes; los periodistas del Gobierno, a los periodistas de medios…, y así sigue la adjetivación del colega.



El espectáculo es deprimente: periodistas comiendo periodistas para decir: “Yo soy la ley del periodismo”. Y todo en 'Game of Twitter'. Lamentable juego del club de egos sin ciudadanos, ni respeto por el colega ni convivencia democrática. Y todo porque hacemos un periodismo de adjetivos para enmascarar la falta de reportería.



Perdimos el respeto de los ciudadanos porque los estamos expulsando por nuestra peleadera, por la falta de belleza en el narrar y por estar tan pendientes de políticos y gobernantes y no de la sociedad.



Los periodistas deberíamos ser autocríticos. Y si lo fuéramos, sabríamos que hay que pasar a contar desde los ciudadanos y sus agendas y necesidades; pasar del club de la pelea al club de los sentidos. Recordar que el periodismo tiene reglas claras: diversidad de fuentes, datos, documentos, contextos, criterios de interpretación, narrar bien. Y que hay un campo abierto para innovar en las formas de contar.



La belleza de la libertad de prensa es que es tan potente que admite todos los periodismos, que todos tienen su posibilidad. Todos los periodismos (el súbdito, el mascota, el militante, el de izquierda, el de derecha, el de clic, el del amo, el del dios, el del diablo…) deben y pueden existir, a condición de que primero se haga periodismo (fuentes, datos, documentos, contextos) y, segundo, que se respete la diversidad de pensares y sentires que constituyen la democracia.



Todos los periodismos suman con la condición de que se basen en el oficio, la transparencia y el respeto. Lo primero que debemos hacer como gremio es dejar de matarnos con los adjetivos entre nosotros mismos. Recordar que somos los narradores de la democracia, hagámosla mejor.



La ironía: RCN hace la campaña de sana distancia y tapabocas con Diomedes Díaz. Y se volvió chiste nacional. En las redes se preguntaban si RCN no sabía que Diomedes no sabía de distanciamiento social sino de promiscuidad; que si no era capaz de usar condón, menos iba a usar tapabocas, y que además su mejor éxito se llama 'Sin medir distancias', que es un mensaje peligroso en estos tiempos.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com