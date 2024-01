El clásico de cine que fue 'ninguneado' por los Premios Óscar

Las nominaciones al prestigioso premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas siempre generan una intensa discusión entre los amantes del séptimo arte.



Este año fue la excepción, con controversias como la ausencia de ‘Barbie’ en las categorías de Mejor Director y Mejor Actriz, en las que Greta Gerwig y Margot Robbie se quedaron fuera de la competencia.

Sin embargo, en medio de estas polémicas actuales, es oportuno recordar a un clásico que, en su época, no recibió el reconocimiento que merecía por parte de los premios Oscar.



‘Singin' in the Rain’ (Cantando bajo la lluvia) es una pelicula que vio la luz en 1952 y que retrata la llegada del cine sonoro a la industria cinematográfica. Dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly, la película cuenta con un elenco de lujo encabezado por Gene Kelly, Donald O'Connor y Debbie Reynolds.



A pesar de su innegable calidad y su impacto en la historia del cine, ‘Singin' in the Rain’ sorprendentemente solo logró recibir dos nominaciones al Oscar en su momento: Mejor Actriz de Reparto y Mejor Música.

Logró consolidarse como un verdadero clásico del cine Foto: Trailer YouTube

Una omisión que dejó atónitos a muchos críticos y amantes del cine, quienes consideraban que la película merecía un reconocimiento mucho mayor.



Afortunadamente, con el paso de los años, ‘Singin' in the Rain’ logró consolidarse como un verdadero clásico del cine, siendo apreciada y aclamada por las nuevas generaciones de cinéfilos.



Su influencia en la industria cinematográfica es innegable, y sus emblemáticas coreografías han inspirado a numerosos títulos posteriores, incluyendo el exitoso musical contemporáneo ‘La La Land’.

Hoy en día, gracias a plataformas de streaming como HBO Max, el público tiene la oportunidad de revivir este mágico y atemporal clásico, que sigue deslumbrando con su brillantez técnica y artística.

