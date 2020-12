Así se metió el cineasta Ron Howard en el peor incendio de EE. UU.

En 1991 Ron Howard enfrentó un incendio descomunal. El fuego consumía un edificio gigantesco mientras él, a una distancia prudente, desde un monitor, veía la terrible obra de un pirómano maniático que le complica la vida a un equipo de bomberos.

Era una escena de su película Backdraft, un drama que se quemó con la crítica, pero que le mostró la engañosa belleza del fuego. “Aprendí a respetar la rapidez con la que las llamas se mueven”, reflexionó en un panel al que asistió vía zoom EL TIEMPO, al hablar de La reconstrucción de Paradise, una nueva incursión en el documental (después de Pavarotti, The Beatles: Eight Days a Week y Made in America) de este realizador también recordado por Apolo 13, El código Da Vinci y Una mente brillante, entre otras películas.

Howard, que en esas ficciones pudo viajar al espacio o enfrentarse a intrigas religiosas, quiso afrontar otra historia de una tormenta de fuego (pero esta sí fue real y hasta con nombre: Camp Fire), que destruyó la ciudad de Paradise en California y mató a 85 personas el 8 de noviembre de 2018.



“Cuando fui al lugar, tal vez una semana o diez días después de la tragedia, nunca había experimentado nada como lo que presencié allí. Estar rodeado por ese nivel de destrucción realmente te quita el aliento, y las palabras no son suficientes”, recordó.



Más del 80 por ciento de la infraestructura de la ciudad estaba destruida. “Hablamos con las personas que lo vivieron y esas charlas fueron aleccionadoras e incómodas en extremo”, recordó el director, quien no cayó en la trampa de solo revivir un infierno, sino que consiguió un buen balance entre retratar el desastre y contar las historias de los sobrevivientes. “En realidad hicieron catarsis con nosotros”, reflexionó. La reconstrucción de Paradise se estrena mañana, a las 9 p. m., por NatGeo.

Imagen de la devastación de Camp Fire. Foto: NatGeo

“Siempre había querido rodar un documental sobre un hecho, pero quería encontrar un tema que fuera más personal para mí. Ya que si realmente vas a profundizar en ello, debes sumar una inversión emocional a esa curiosidad. Cuando se produjo el incendio, primero en Redding, donde tengo parientes, y luego en Paradise, donde mi suegra había vivido los últimos cinco años de su vida, sentí esa conexión personal y pensé que esa era la oportunidad más clara para hacerlo”.

Salir del control que le daba la ficción fue algo intenso y hasta divertido para el director. “¿Sabemos a dónde vamos?”, preguntó en una ocasión, tras ver horas de videos, testimonios y mucho material de archivo. Y el experimentado equipo en documentales que lo acompañó respondió: “¡No, por supuesto que no!”... “Me sentí como un novato”, recordó.

Ron Howard es actor y director. Foto: NatGeo

“He tenido la suerte de tener recursos a mi disposición; cuando tuve que enfrentar una crisis, eso lo hizo mucho más fácil. Pero a la vez me hizo preguntarme acerca de los verdaderos desafíos que otras personas enfrentan, ya sea un incendio, una tormenta, una protesta o un virus. Con La reconstrucción de Paradise creo que logramos profundizar en todo eso”.

ANDRÉS HOYOS VARGAS@CulturaET