Desde hace siete años la Cinemateca de Bogotá celebra la semana del cine portugués, un espacio en el que los colombianos pueden disfrutar de las películas producidas en ese país.

​Dicho evento es organizado por Vaivem, la Cinemateca de Bogotá, la gerencia de artes audiovisuales (Idartes), la cinemática portuguesa, el instituto camoes y la embajada de Portugal.



Cabe aclarar que no solo habrá películas, sino conversatorios y focos retrospectivos, actividades que le pueden ayudar a cultivar más su conocimiento sobre Portugal y el cine clásico.

#AEstaHora | Estamos en la inauguración de la 7.ª #SemanaDeCinePortugués 🎬✨ desde la #SalaCapital de nuestra #CinematecaDeBogotá 🤩 junto a la directora Susana Nobre y María João Machado, curadora. @idartes pic.twitter.com/n8I4yvx6rS — Cinemateca de Bogotá (@CinematecaBta) March 16, 2023

​De acuerdo con la página oficial de la Cinemateca de Bogotá, una de las conferencistas que va a participar es la directora Susana Nobre, quien produjo y mostrará películas como ‘Tempo Comun’, ‘No taxi do Jack’, ‘Provas’ y ‘Exorcismos’.



Por otro lado, algunos de los largometrajes de los que podrá disfrutar en la Cinemateca de Bogotá son: ‘A metamorfose dos pássaros’, ‘Amor fati’, ‘O trio em mi bemol’, ‘Corpo a corpo’, ‘Mato seco em chamas’ y ‘Viagem ao Sol’.

​“Estas películas tienen un enfoque de género y político”, según lo señaló la programadora María Joao Machado en la página citada.



No deje pasar esta oportunidad. El evento comenzó el pasado 15 de marzo y finalizará el próximo 25. Puede asistir de martes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m y los domingos y festivos de 11 a.m. a 6 p.m.

