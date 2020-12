Estas son las películas que se estrenan en las salas de cine

Con las debidas precauciones para la seguridad de todos, algunas salas de cine del país tienen varios estrenos en estos días de fin de año.

Uno de los más esperados, que ya está en las salas, es Mujer Maravilla 1984, en el que aparece la heroína, Diana Prince, en plena Guerra Fría, entrando en conflicto con dos enemigos, Maxwell Lord, hombre de medios de comunicación, y su ahora ex amiga Bárbara Ann Minerva. El amor no falta, pues está relacionada con Steve Trevor.



Por su parte, La princesa y el sapo muestra a Tiana intentando cumplir su sueño de tener un restaurante, que su padre, ya fallecido, no pudo lograr. Mientras trabaja y trabaja ve la olla enorme, símbolo de su sueño. A su pueblo llega un supuesto príncipe buscando una princesa, que un mal duende convierte en sapo. El encuentro entre Tiana y el sapo tendrá muchas aventuras.



Aida Morales y Marcela Carvajal, entre otras, son los protagonistas de El baño, el estreno nacional de esta temporada.



Dirigida por Harold Trompetero, cuenta cómo en la pandemia el baño se convirtió en lugar para la libertad individual de un grupo de amigos que ahora deben pasar el tiempo en sus casas con sus seres queridos.

Estas películas están disponibles en las salas de Cinemark, Procinal, Royal Films y Cinépolis. En las páginas de cada uno están las ciudades y los horarios.



Es necesario tener en cuenta que algunos horarios se modificaron debido a los toques de queda impuestos por las autoridades en varias ciudades, por lo que quienes han adquirido sus entradas vía web deben cuadrar sus funciones.



CULTURA