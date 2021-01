El cine no despega: retrasan de nuevo el estreno de grandes películas

Hollywood no levanta cabeza desde que comenzó la pandemia y hoy se anunció una nueva oleada de retrasos de películas entre las que se encuentran Sin tiempo para morir "No Time to Die" (James Bond), "Morbius", "Uncharted" o la nueva cinta de "Ghostbusters".

La industria del cine vivió otro momento crucial, que comenzó con el anuncio de que Sintiempo para morir (No Time to Die), la película con la que Daniel Craig dirá adiós como James Bond, se retrasará por tercera vez para fijar su estreno ahora el 8 de octubre de 2021.



El 2021 no parece ser el año que pueda traer algo de tranquilidad al mundo del cine. Sony también aplazó ‘Morbius’, cinta sobre el famoso villano de las historias de Spider-Man que protagoniza Jared Leto, del 8 octubre de 2021 al 21 de enero del próximo año.



Un cambio de agenda bastante llamativo ya que hace menos de diez días Sony había anunciado que "Morbius" pasaría de estrenarse el 19 de marzo al 8 de octubre, una fecha que finalmente se cambió sin misterio. Además, ‘Ghostbusters: Afterlife’, la nueva entrega sobre la saga de comedia paranormal, también se anotó un nuevo contratiempo y ahora tiene previsto aterrizar en la gran pantalla el 11 de noviembre en lugar del 11 de junio.

La adaptación del videojuego "Uncharted", con Tom Holland y Mark Wahlberg como protagonistas, no se verá hasta el 11 de febrero de 2022 pese a que tenía previsto lanzarse el 16 de julio de este año.



Ese hueco queda reservado ahora para la versión de ‘Cinderella" que ha encabezado la estrella latina Camila Cabello. El retraso de esta nueva mirada al famoso cuento de princesas era un secreto a voces: debía lanzarse el 5 de febrero, es decir, dentro de dos semanas y todavía no se había dado a conocer ni el póster ni el tráiler de la cinta.

Asimismo, ‘Peter Rabbit 2: The Runaway’ se retrasó dos meses: del 2 de abril al 11 de junio. A todos estos aplazamientos hay que sumarle hoy dos más por cortesía de Universal: ‘Nobody’ con Bob Odenkirk se estrenará el 2 de abril (en lugar del 26 de febrero) y ‘Last Night in Soho’ con Anya Taylor-Joy se presentará el 22 de octubre (en cuenta del 23 de abril).

"Sé que algunos quizá estén decepcionados, pero mi esperanza es que más puedan experimentar la película con la intención que teníamos: en la oscuridad, en una gran pantalla, con público", dijo hoy en Twitter el director de ‘Last Night in Soho, Edgar Wright.



Hasta que la pandemia esté controlada y la vacunación contra el coronavirus haya alcanzado una cuota muy alta en la población, se espera que Hollywood continúe atrasando muchas de sus cintas destinadas para el gran público o que opte por estrenarlas en el mercado digital.



En el horizonte inmediato de las posibles nuevas ‘víctimas’ de todo esto, figuran ‘Chaos Walking’ (con Tom Holland y Daisy Ridley) y ‘The King's Man’ (precuela de ‘Kingsman: The Secret Service’, 2014), que deberían llegar a los cines en marzo.



