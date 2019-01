El cine llora al productor de los filmes de ‘Rambo’

Andrew G. Vajna, recordado por haber sido artífice de filmes como ‘Duro de matar 2’, ‘Total Recall’, ‘Evita’ (la versión con Madonna), ‘Nixon’, la tercera y cuarta parte de ‘Terminator’, junto a la trilogía de ‘Rambo’, falleció este domingo los 74 años en su casa en Budapest.

Él fue famoso por haber producido más de 40 proyectos cinematográficos, principalmente entre la década de los 80 y 90.



La Fundación Nacional de Cine de Budapest dio el anunció de su deceso tras una larga enfermedad. Vajna llevaba más de una década viviendo en la capital de Hungría, al ser cercano al primer ministro Viktor Orban. Precisamente, fue nombrado comisario de Estado del cine desde 2011.

Apodado como Mister Cinema, fue uno de los promotores de una nueva vida del cine húngaro en el mundo, en parte al cofinanciar los estudios Korda: los más modernos del país.



Además, Vajna impulsó el apoyo económico, como presidente de la Fundación Nacional del Cine, del filme ‘El hijo de Saúl’ –que compitió con la película colombiana ‘El abrazo de la serpiente’–, quedándose con el premio Óscar a la mejor película extranjera, en el 2016.



La incursión en el cine de ‘Andy’ (como luego sería conocido en la industria) se dio en 1973 con la cinta de acción y aventuras china Hein Lu, en la que él se encargó de la producción ejecutiva. Luego repitió rol en la cinta de terror ‘The Changeling’, protagonizada por George C. Scott.



En 1981 colaboró con el director John Houston en la película ‘Fuga a la victoria’, considerada un clásico entre los amantes del fútbol. Se trató de la historia de un equipo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial que se enfrentaban en un partido contra un combinado de los nazis. Esa producción contó con la participación de Pelé y de Sylvester Stallone, quien luego se convertiría en uno de los mejores amigos de Andrew G. Vajna y el actor estrella de sus otros filmes más exitosos.



Un año después, ambos trabajaron en ‘Fuga sangrienta’ (‘First Blood’), que sería la primera película en la que apareció el soldado John Rambo). La trama giraba en torno a un excombatiente de Vietnam (Stallone) que, al ser presionado, desata un infierno en un pequeño pueblo estadounidense.



En 1993 y 1998, Vajna les dio el impulso a dos producciones más de ‘Rambo’ y luego probó en otros géneros como el ‘thriller’ paranormal de ‘Corazón satánico’, el western ‘Tombstone: la leyenda de Wyatt Earp’, los dramas ‘La letra escarlata’, ‘Nixon’ (con Anthony Hopkins) y ‘Evita’, que además de Madonna contó con la dirección de Alan Parker.



A principios del 2000 su trabajo cinematográfico decayó un poco y las cifras de taquilla no fueron tan generosas como en otras épocas.



Apuestas como ‘Los 13 guerreros’, ‘Terminator 3 y ‘Terminator Salvation’ llamaron la atención, pero no brillaron del todo.



Con su regreso a Hungría (de donde emigró a Estados Unidos a los 12 años) y dedicado a reactivar el cine local, el productor consiguió un nuevo aire profesional, que llegó a su punto más alto con ‘El hijo de Saúl’.



Se trató de una película con una cinematografía inusual, en la que se contaba la historia de un prisionero en un campo de exterminio nazi que tiene que lidiar con dolorosos dilemas morales en un ambiente de horror y muerte como rutina diaria.



Además del premio en la categoría de mejor película extranjera en el 2016, ganó el Globo de Oro y el Bafta ( premios del cine británico) en el mismo apartado; junto al Gran Premio del Jurado y el Fipresci en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

Una mirada al cine de Vajna

‘El hijo de Saúl’



El cuidadoso manejo visual y la estremecedora sensación de vivir el infierno de la Segunda Guerra Mundial en un plano cerrado, hizo de este filme uno de los mejores del 2016.



‘Terminator 3’



La tercera parte de la famosa saga protagonizada por Arnold Schwarzenegger no tuvo tanto éxito, pero se le recuerda por intentar darle un giro a la idea de un asesino del futuro.



‘Fuga sangrienta’



Fue la película con la que Sylvester Stallone tomó el trono como monarca del género de acción en el cine. Se estrenó en 1982 bajo la dirección de Ted Kotcheff.



