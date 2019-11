Un vestido maldito y un sofá asesino aterran en el cine

En el cine puede existir la clonación de ideas o la falta de ellas, pero eso sí, de vez en cuando aparecen unas cuantas películas que se destacan por su riesgo o por su total desparpajo.

Mientras producciones como Terminator: Destino Oculto o el Doctor Sueño están en este momento haciendo cálculos y sudando petróleo para alcanzar el punto de equilibrio, otras producciones se apropian de la polémica o el asombro para ganar atención, a veces un elemento más valioso que el dinero.



En ese contexto, llaman la atención tres películas que tienen algo en común: convertir en asesinos a objetos inanimados: The Drone, Infabric y Killer Sofa.



La receta no es nueva (recientemente se pudo ver una nueva versión de Chucky, que se convertía en un muñeco de inteligencia artificial que se dedicaba a matar y de hecho, si se mira un poco al pasado, también el auto clásico que se dedica a asustar mientras atropella a sus víctimas en Christine (basada en el libro homónimo de Stephen King), es un ejemplo importante en este tópico donde la muerte se expresa en un objeto.



En un tono más jocoso también tiene protagonismo Rubber (llanta), que cuenta las aventuras de un neumático enloquecido y sediento de sangre, cabe decir que no está emparentado de ninguna manera con Christine.



Pero sin alejarse del tema específico The Drone, se centra en la historia de una pareja de recién casados que tras adquirir un dron, terminan enfrentando a una máquina que ha adquirido la conciencia de un asesino en serie.



El reto de esta producción, dirigida por Jordan Rubin, que se hizo famoso por un filme titulado Castores Zombis, es generar tensión alrededor de un vehículo de vuelo controlado. La verdad, es que la carga de todo queda en manos de los actores de esta producción que se estrenó de manera limitada en Estados Unidos.

Los temores de la tecnologia sobrepasan cualquier límte Foto: Bazelev Productions

Un giro radical ofrece In Fabric, una historia mucho más seria y de mejor acabado, que cuenta la historia de una mujer que se obsesiona con un vestido, sin saber que una maldición abraza ese diseño.

Contada con un estilo más estilizado y sin dejar a un lado que se trata de un producto de encajes de humor negro, la película consiguió el aplauso de la crítica.



"No hay ninguna razón para que una película sobre un vestido diabólico funcione, pero Peter Strickland (el director) da con el tono adecuado y nos hace reír al tomárselo todo tan en serio", escribió Peter Debruge en la revista Variety.



"Muchas secuencias son una lección magistral de lo extravagante: simultáneamente aterradoras, banales y ridículas”, agregó Robbie Collin, en el diario Telegraph.



Pero quien parece robarse toda la atención es la actriz Marianne Jean-Baptiste (con un amplio recorrido en televisión y cine), al darle una poderosa presencia que podría haberse quedado solo en la anécdota.



Algo que si le pasa posiblemente a Killer Sofa, o El sofá asesino, otra locura que pretende decorar al género de la brujería con un mueble que parece obsesionarse con su nueva dueña.

Los muebles pueden ser muy peligrosos. Foto: Warner Bros.

En esos terrenos se mueve la trama de esta producción que podría ser otro plato de horror y comedia, pero que apuesta más por la violencia y la sangre.



Francesca, una joven llena de problemas emocionales termina convirtiéndose en la dueña de un sofá reclinable que por, azares de los sobrenatural o las locuras del guion, comete varios crímenes.



El artífice de la película es Bernie Rao, quien viene del mundo de los cortometrajes y que pensó en debutar con un objeto cercano y para muchos críticos incómodo.



Es posible que esos expertos se rasguen las vestiduras con este pequeño cóctel de objetos inanimados tratando de robarse un espacio en el cine fantástico o de terror, pero lo cierto es que se trata de películas que se roban una cuanta carcajada, un bostezo o un aplauso emocionado.



Pero, ya se dijo, no pasan inadvertidas y alimentan ese universo a veces escondido o inalcanzable para algunos donde gravitan producciones como Maximun Overdrive (en la que los electrodomésticos atacan a sus dueños y que fue escrita y dirigida por Stephen King), la saga de Puppet Master (con marionetas malvadas); la divertida Yo compré una moto vampiro o la vergonzosa El refrigerador, de la cual no hay que decir mucho acerca de su argumento.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1