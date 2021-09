El chisme mediático / El otro lado

FRENTE AL ESPEJO. Y llega la tercera temporada por Capital, Telecaribe, Telepacífico, Canal Institucional y Teleantioquia. Y deberíamos verlo y re-ver las otras temporadas para saber cómo venimos siendo.



Y deberíamos verlo para que sigamos creyendo que la verdad la hacemos entre todos y que tenemos muchas paces que imaginar.

Pero mejor aún, porque las paces se hacen con historias, y aquí encontraremos muchos y diversos relatos sobre nosotros mismos: historias para ‘espejearnos’ como colombiches. Y en lo televisivo, no nos aburriremos porque es un programa con tumbao y gozón.



LENGUAS. En Colombia tenemos 66 lenguas y culturas, así nuestro racismo nos impida reconocerlas porque nuestra ignorancia solo habla el español y ama el inglés wanabe.

Recordemos ese imperativo histórico: cada vez que muere una lengua, desaparece una cultura.



Por eso, qué bien Lenguas vivas: en palabras indígenas (RTVC). Lo mejor es que es un trabajo multiplataforma en video, crónica y pódcast. Son 11 capítulos. Y 7 pueblos: Ticuna (Amazonas), Nasa Yuwe (Cauca), Damana (Magdalena), Kamentsá (Putumayo), Quechua (Nariño), Puinave (Guainía) y Wayuunaiki (La Guajira). Nos faltan 58 lenguas más. Esperemos que haya un capítulo para cada lengua/cultura que habita y produce la colombianidad.



NIÑOS TV. La tele publica colombiana ha demostrado, años tras año, que sabemos hacer televisión para y con los niños.



Las series Fue mi hermano y Así es la vuelta de Canal Trece fueron finalistas en el Festival comKids – Prix Jeunesse Iberoamericano de São Paulo, Brasil 2021, uno de los festivales más prestigiosos del mundo.

Cuentazos con efectazos y Cuento viajero de RTVC son finalistas en el festival más importante de educación, el Japan Price 2021.



Bien por el Trece y RTVC que siguen apostando por los niños con calidad. Esto demuestra que, en lo infantil, nadie le gana a la pública.



+ COLOMBIA RADIO es la emisora online de RTVC. Lo bueno es que ahí aparece una nación más diversa y sabrosa ya que le agrega a lo hípster (Radiónica) y lo culturoso (Radio Nacional) lo popular con estilo caribe, pacífico, andino y llanera.

Esto de las músicas es buenísimo porque donde somos más poderosos sin perdernos es ahí en el cante-baile-goce-cuente.



Detrás de este proyecto está gente que sabe de nuestro bembé como Jaime Andrés Monsalve, Isaac Tacha, Moncho Viñas y Ricardo Cipagauta.

Bueno, pocas mujeres, puromacho.com. Menos mal está Laura Galindo en lo clásico.

En todo caso, como nuestro lugar cultural de encuentro más significativo como colombiches son las músicas; muy bien por + Colombia radio.



EL CHISTE NO ES EL PRESENTADOR. Don José Portaccio Fontalvo cuenta que hay un buen programa de humor en TeleCaribe que va los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche.



Pero, que el presentador Ismael es un desastre, ya que cree que él es el chiste: no pierde oportunidad para reírse a carcajadas, casi hasta el histerismo, interrumpiendo al cuentachiste de turno. Se cree más importante que el humorista. Y así no hay chiste. ¡Relájate ,Ismael!



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

