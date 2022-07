¿Cuál será la mejor obra televisiva sobre narcos? ¿Cuál sería la mejor narconovela?

Si el televidente es gringo o español dirá que probablemente Narcos, la primera temporada. Y esta lo es porque responde a las expectativas de estos televidentes: ver cómo se matan esos salvajes, gozar chicas en modo sexo, confirmar que policías y gobiernos son corruptos y perversos. Mucha acción, sexo y moral de “en los Estados Unidos la justicia si funciona”.

Si el televidente es colombiche, latino y popular del sur, probablemente, dirá que Escobar, el patrón del mal. Los números lo dicen: ha sido la más vista en los canales que la han emitido y sigue siendo el rey de Netflix.



Gusta porque está en formato nuestro: conversadito, con humor, en ambivalencia ética y con un código de honor por la familia, dios, los amigos y la patria.



Yo diría que las mejores son Sin tetas no hay paraíso y El Cartel. Sin tetas porque rompe todo criterio moral de lo virtuoso, retrata el narcocapitalismo y demuestra como el narco es la gasolina/billete de la sociedad que nos tocó en destino.

(Tal vez quiera leer: Un Barón con Récord Guinness)



El Cartel porque es la otra historia de Colombia, esa hecha en modo narco, donde el Estado colombiche y la gente de bien queda retratada en lo que son: unos mediocres, cínicos e indolentes. Y, además, puso el tono y estilo de ese invento nacional llamado narco-novela: se cuenta una tragedia, pero en forma de humor, melodrama y superhéroe. Se ve para admirar y reír.



Ahora está El Cartel: el origen. Todo indicaba que debería pegar, pero su rating dice que se quedó en el 7º lugar con algo más que 5 puntos. Se dice que no coronó por Netflix, RCN, Las Villamizar, lo tarde en la noche…



Esta serie ya había sido presentada en Netflix, pero esto no afecta porque son públicos distintos; muy tarde en la noche, tampoco porque es un horario que marcan bien hasta las repeticiones; que Las Villamizar le entrega un bajo rating, esto sí afecta, pero podría mantener el puntaje de los 8 puntos.

(Le puede interesar: Galeón San José: 'Gobierno Santos abrió perspectivas científicas')



Tal vez no coronó porque RCN está compitiendo bien en la noche con Masterchef Celebrity que marca buenos 8 puntos y que Hasta que la plata nos separe que se posicionó con 7 puntos.



O tal vez, El Cartel: El origen no coronó porque está hecha en formato más gringo y menos colombiano. Muy gringo en eso de enfatizar solo la maldad, la acción y el sexo. Nos cuenta en modo maldad cómo se conformó el Cartel de Cali desde niños y hasta la extradición. Está hecha con cuidado de arte y producción aunque pobreza de actores en los jóvenes.



Se olvidó lo colombiche: eso de meterle humor, melodrama, épica, matices a la maldad. Eso de crear personajes secundarios emblemáticos. Eso de jugar a los superhéroes en un mundo sin oportunidades. Tal vez, lo colombiche sigue celebrando nuestra alma narco y no quiere criticar a sus héroes: los narcos.