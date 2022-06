Cada vez que el actor Sebastián Osorio termina un personaje (los más recientes llenos de fuertes emociones) tiene que irse al mar. “A mí me sirve mucho. Soy un poco supersticioso con eso. El mar limpia la energía, su olor, el calor que hay en la playa, me ayudan a valorar aún más las cosas de la vida. Es ir a mi casa, a parte de mis raíces”, dice.



De 25 años, Osorio, nacido en Bogotá, creció en Cartagena, así que el mar fue parte de su paisaje y de ahí la fe que le tiene.



Al mar fue para salir de personajes como el de Emmanuel en El cartel de los sapos: el origen, la serie de Caracol que se emite a partir de mañana, a las 10:30 p. m. y que es la precuela de las series El cartel de los sapos 1 y 2.



Osorio es Emmanuel Villegas en su etapa joven, el hermano menor Leonardo Villegas (Juan Pablo Urrego en la misma etapa). Los dos son la cabeza de un cartel que mueve grandes cantidades de droga.



“Es un personaje con muchos matices, tiene muchas caras. Mientras su hermano es el rey en el ajedrez, él es el caballo, el hábil. Es un tipo inteligente que estudia Derecho y es un gran lector. Desde niño siempre apoyó a su hermano y está dispuesto a defenderlo hasta el final”, dice.



La serie, agrega, no se centra en sus hazañas como mafiosos; cuenta la historia de una familia. “Hubo un padre que abandonó y los hijos mayores tuvieron que sacar adelante a la mamá y a la hermana, sin medir las consecuencias de estar al margen de la ley, lo que no los justifica, pero a ellos sí”. Y mostrará que, al final, llega la hora de pagar por los delitos.



El desarrollo de esta historia es en los años 70 y 80 en el Valle del Cauca. “Ellos quieren ser importantes en la sociedad y lo logran. Mantienen su negocio al margen de la ley, son muy cuidadosos en no revelar sus verdaderas caras”, agrega.

La serie, informa el canal, “es una historia de ficción que cuenta la vida de dos hermanos a quienes la ambición los lleva a cruzar todos los límites: desafiar al país y engañar a su familia, que creía que eran personas honestas, cuando en realidad llevaban una vida oscura enmarcada en la delincuencia”.



Dago García, vicepresidente de Producción de Caracol, afirma que desde hace un tiempo el mercado internacional venia pidiendo más de El cartel de los sapos. “Eso es común en las franquicias y en la primera que hicimos se habían dado claves del pasado, así que nos fuimos para ese lado. Finalmente, las precuelas se alimentan de lo que hay”.



De hecho, la serie está en Netflix desde hace más de un año y en su lanzamiento estuvo entre las más vistas en México y España.



Aunque el canal es enfático en decir que se trata de una ficción, García afirma que “por supuesto, este fue un flagelo que afectó a todo el país y cada lugar tenía sus particularidades. Tomamos características de ciertos personajes que han existido en este universo, que se convirtieron en emergentes tropicales y cambiaron nuestra historia”.



Dirigida por Jaime Rayo, Camilo Villamizar, Carlos Mario Urrea, Unai Amuchástegui y Daniel Arenas, tuvo la producción general de Asier Aguilar.



El elenco muestra a los personajes en su juventud y en su adultez e incluye además a Gustavo Angarita Jr. y Carlos Manuel Vesga, como Leonardo y Emmanuel ya mayores, respectivamente. También actúan Patricia Tamayo, Helena Mallarino, Camila Zárate, Maía Landaburo, Eduardo Pérez, Juan Manuel Lenis, Verónica Velásquez y Adriana Silva entre otros.



La cotidianidad de los Villegas, apellido de esta familia, se sale de control cuando se descubre qué hacen los dos hermanos. Los rumores estaban en la calle pero nadie quería creerlos.

“Ellos intentan separar sus universos y mostrar que podían llegar a lo más alto de la sociedad y del poder económico, pero la verdad de su negocio sale a flote”, dice Sebastián Osorio.



El actor agrega que su personaje pierde el control cuando su primera esposa, al enterarse de sus actividades, lo deja y se va con el hijo de ambos. “Se habían conocido en la universidad, fue fiel a ella, era su más grande amor. Pero la separación fue el detonante para que se volviera un mujeriego y quisiera tener el dominio de muchas cosas. Su idea era darle lo mejor a su familia y por eso no quería ser el mafioso más grande. Pero en ese universo una cosa llevó a la otra, hasta volverse el gran capo”.

Ese afán de querer fama y hacerse notar lo llevan, incluso, “a comprar el equipo de sus amores, lo que le da una nueva posición de poder”.



El personaje, con el correr del tiempo, logra recuperar a su hijo. “Es ahí donde aparece sin máscaras, sin su ambición desmedida”.



Dago García añade que la producción tiene en sus personajes femeninos un punto de apoyo muy importante. Patricia Tamayo, que representa a la matrona de la familia en su edad madura, y Helena Mallarino, en su etapa de adulta mayor, entre otras, “son muy interesantes, porque representan la decencia moral y la ética. Están en contra del crimen y cuando se enteran de la realidad sienten que su mundo se cae, que han fallado”.



Agrega que hay casos contrarios, “como Griselda Blanco, y otras más, que son excepciones a la regla porque la mayoría de las mujeres que han estado al lado de los narcotraficantes han tenido condiciones de víctimas, muchas por el miedo que genera este mundo”.





Que esta serie haya estado primero en la pantalla de una plataforma implica la dinamización del mercado de las producciones.



“Cuando aparecieron las plataformas se anunció la muerte de la televisión abierta y eso no ha sucedido. Ahora hacemos series originales exclusivamente para Netflix y otras compañías, tenemos negocios con otras empresas y estamos en conversaciones con HBO. Hay producciones que hacemos para el consumo interno que tienen participación extranjera. Estamos en un buen momento de la política que empezamos a desarrollar desde hace seis o siete años”.



Sebastián Osorio, que estudió en Estados Unidos y cuando empezó en la actuación lo hizo de la mano de su papá, el director Sergio Osorio, en la serie Pambelé, le dio el mejor consejo desde el primer día: “Cuando actúes, nunca actúes. Di las cosas de verdad”.



Esas y otras herramientas valiosas, como motivarlo a leer y a que le guste la ficción, “porque esta lo lleva a uno a viajar a través de un libro a mundos lejanos; llevarme a que me gustara mucho el juego y a entrenar la imaginación”, volvieron a Osorio un apasionado por el arte, más aún, teniendo en cuenta que mi mamá es artista plástica. El amor fue por ambos lados”.



Todo lo anterior y su respeto por el oficio, en el que le gusta más trabajar que “buscar ser famoso”, lo han llevado a ser uno de los mejores actores de su generación y uno de los más solicitados.



En el último tiempo estuvo, además, en Historia de un crimen: Colmenares; La nieta elegida, Siempre bruja, Las internacionales y Pasión de gavilanes 2.



“Las cosas hay que hacerlas de verdad y yo trabajo cada día por hacer todo mejor. Además, está el arte ahí, siempre para curar”. Como el mar que tanto ama.