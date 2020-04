Chris Evans fue el Capitán América y ahora quiere salvar a su hijo

El actor Chris Evans, reconocido por haber interpretado al Capitán América en la saga de películas de Marvel, quería hace rato darle un giro a su carrera. Y más allá de poderes y mundos paralelos, Evans siempre ha estado atento a proyectos con propuestas más dramáticas y humanas que lo lleven a otros terrenos.

Precisamente, ahí encaja la miniserie Defending Jacob, que protagoniza junto a Michelle Dockery y Jaeden Martell, y que cuenta el drama de Andy Barber, un ayudante de fiscal que, ante un caso de asesinato, ve cómo todas las pruebas muestran como principal sospechoso a su propio hijo Jacob.

Jaeden Martell interpreta aJacob. Foto: AppleTV+



La producción se estrena el 24 de abril en la plataforma de Apple TV+, y Chris Evans habló con EL TIEMPO acerca de esta batalla entre el deber y la justicia y el amor de un padre por su hijo ante cualquier circunstancia.

¿Cree que el tema central de la serie es el miedo más grande que un padre puede sentir, al no poder salvar o proteger a su hijo?

​

De seguro ese es uno de los temas principales y eso fue lo que repitieron Mark Bomback (el creador) y el director Morten Tyldum, ambos padres de niños de la misma edad de Jacob. Pero, definitivamente, la serie, como usted dijo, se trata de la lucha de los padres, sumada a otra pregunta: ¿qué haría si su moralidad o su sistema de creencias se destruyera? Pienso que es la peor pesadilla de cualquier persona: tener a un familiar o a alguien muy cercano respecto al cual debe tomar una horrible decisión.



Los Barber son una familia soñada: buenas personas, viven bien, pero tienen un hijo un tanto separado de ese círculo de normalidad...

​

Creo que Jacob encaja perfectamente en la demografía social de su edad. Cuando yo estaba más joven, a eso de los 8 años, era uno, y luego se llega a los 12 o 14 años y fui diferente. Estás probando distintas personalidades y tratas de comprender tu ser en el mundo. Creo que muchos padres pueden entender esa oscuridad de las edades entre los 12 y los 14 años, en las que todo se pone al revés.



Ahora, el comportamiento de Jacob en los primeros episodios no se debe a algo marcado por un trauma de la niñez, es un adolescente y ellos son difíciles de entender.



Ante el conflicto que les toca vivir, ¿cómo cambia la relación de pareja entre ustedes?

​

(En esta pregunta toma la palabra la actriz Michelle Dockery).

Sí, de hecho, eso es algo muy importante en la historia: una ruptura de la familia, inclusive entre Laurie y Andy, cuyos secretos son revelados y eso les causa mucha presión como pareja. Como padres, tienen bastante culpa y llegan a preguntarse ¿por qué pasó esto? ¿Qué hicieron mal?

¿Cómo se preparó Chris Evans para lograr esta conexión entre los miembros de la familia?

Afortunadamente, la conexión familiar y la capacidad de sacrificarse por alguien que amas es algo con lo que no tuve que prepararme.



Mi desafío con el personaje de Andy fue la forma como él lucha contra la culpa. Yo soy una persona muy abierta, yo soy muy honesto (risas), a mí no me toma mucho tiempo contar mi historia de vida. Pero Andy es alguien que ha estado envuelto en vergüenza y como resultado es alguien un poco hostil.

Chris Evans ha consolidado una carrera importante más allá del éxito de la saga de Marvel. Foto: AppleTV+

En su opinión, ¿qué es lo que marca la diferencia entre esta serie y otros programas parecidos?



Esto va a sonar un poco lamentable, pero yo no veo tantos programas. Entonces, no tengo la capacidad para comparar. Te puedo contar lo que ofrecemos nosotros: una miniserie que habla de un crimen, pero centra su historia en los personajes, en la situación emocional alrededor de eso.

ANDRÉS HOYOS VARGAS@AndresHoy1