El cantante de Los Rabanes arma fiesta con metal y Diomedes Díaz

Emilio Regueira, cantante de la agrupación panameña Los Rabanes es un ejemplo en cuanto a eclecticismo musical. Amaba el metal, compraba punk y a veces se ponía romántico con un poco de glam metal, pero cuando sale al escenario con sus compañeros de la banda consigue una explosión de ska, gozadera y rock.

“Este álbum trasciende fronteras, y queremos que sea como un virus, pero positivo”, decía Regueira, que decidió enfrentar nuestro cuestionario sonoro.

¿A qué sitio va a inspirarse?



A la playa. Desde que íbamos a grabar nuestro primer disco nos mudamos a la casa de playa de un amigo en Chitré y ahí terminamos de componer algunas letras.

¿Qué canción sueñan con interpretar y no ha podido?

Claro. Muchos deben de estar de acuerdo conmigo con que la acústica de la ducha es increíble y es el mejor estudio.



¿A qué cantante imitaba cuando era niño?



Las de Rush, Limelight o Spirit of the Radio.



¿Canta no la ducha?



En la escuela cantaba La bamba, luego me gustó Menudo y una vez me cambié al rock, me creía James Hetfield, de Metallica. Trataba de vestirme y de tomar cerveza como él.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

Me gusta el acordeón, lo admiro por su sonoridad y por el poder que tiene en el folclor.



¿Con quién les habría gustado compartir escenario?

Con Nirvana, esa banda nos marcó en la fusión musical.



¿Y los mejores conciertos en los que ha estado?

Uno fue el de Juan Luis Guerra al que fui con mi esposa y otro con Jaguares, y vaya que fue increíble.

Fusionan muchos ritmos, ¿qué tal el bolero?

Nos encanta; de hecho, hay en nuestro nuevo disco: el bolerazo Quizás, quizás, quizás, pero en versión ska, al igual que Perfidia.



¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

Animal, de Def Leppard.



¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?

La de Ángel de mi guarda, dulce compañía, que mi mamá me cantaba con una melodía. Mis tíos bromeaban con: Duérmase niño, duérmase ya, que viene el coco y se lo va a llevar.



¿Cuál es la canción que más les gusta tocar?

Señorita me gusta su style, Bam Bam o My Commanding Wife. Causan una energía con la gente que es inexplicable.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

Fue un disco de Anthrax, el State of Euphoria.



¿Y la primera canción que compró en una plataforma digital?

Antes nadie compraba, todo el mundo las pirateaba. Creo que la primera que pude comprar ya legalmente fue I Wanna Be Sedated, de Ramones.



¿Cuáles son sus tres canciones para prender una fiesta?

Si la hiciera yo, serían: Muévelo muévelo, de El General; Caracoles de colores, de Diomedes Díaz, y Plantación adentro, de Willie Colón y Rubén Blades.

