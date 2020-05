El canal regional Telecaribe estrenó su serie ‘Breicok’

Breicok, la serie que cuenta la historia de una multinacional farmacéutica, se estrenó el martes pasado por el canal Telecaribe.

Se trata de una de las más ambiciosas producciones del canal regional, pues cuenta con talentos de cuatro canales y se emitirá por 14 señales de América Latina. Es una coproducción que se hace en asocio con Mediamane Inc. y el grupo Albavisión, esta última, una red de medios de habla hispana con presencia en 16 países.



Su historia se desarrolla alrededor de la multinacional Breicok Pharmaceutical, entidad que organiza una convención en Barranquilla para celebrar con sus más altos ejecutivos de diferentes países tres décadas de funcionamiento. Pero en la noche de la gran conmemoración algo sucede, y empieza a verse un plan siniestro en el que muchos estarán implicados y otros lucharán por dejar su nombre sin mancha.



Es protagonizada por Julián Gil, Eileen Roca y Julio César Luna, y también actúan Evelyna Rodríguez, Eduardo de la Iglesia, Julio Echeverry, Daniella Donado y Felipe Santos.



Roca cuenta que se trata de “una historia llena de amor, suspenso y venganza realizada con un grupo de trabajo maravilloso”.



Por su parte, Jaime Segura, el director, dice: “Grabar en Barranquilla y en Puerto Colombia, con un equipo de producción de primera línea y con actores de talla regional, nacional e internacional, fue una gran experiencia que muestra cómo la televisión pública ha crecido en el país y busca, a través de distintos formatos y géneros, contar sus historias”.

Es protagonizada por Julián Gil, Eileen Roca y Julio César Luna, y también actúan Evelyna Rodríguez, Eduardo de la Iglesia, Julio Echeverry, Daniella Donado y Felipe Santos

El personaje de Julio César Luna, actor argentino residente en Colombia desde hace varias décadas, es Federico Breicok, presidente de su empresa, quien aparenta transparencia, pero no tiene escrúpulos y es capaz de cualquier cosa para conseguir sus objetivos.



Por su parte, el también argentino Julián Gil es Mauricio Riera, un alto ejecutivo de la multinacional que conoce muy bien los asuntos corporativos. Sin embargo, deberá enfrentar otros aspectos a los que no estaba acostumbrado.



Roca es Bélgica Briceño, quien misteriosamente aparece en el hotel barranquillero donde se realiza la celebración. Bella y joven, atrae a todos, y habrá que descifrar qué es lo busca.



Desde hace varios años, Telecaribe inició un proceso de realización de series regionales, en cabeza del hoy exgerente Juan Manuel Buelvas, que ha llevado al canal no solo a hacer grandes producciones, sino a resaltar la calidad de actores, técnicos, realizadores, directores y productores de la zona.

Fue así como Déjala morir, que contó la historia de la Niña Emilia, obtuvo 11 premios India Catalina de Televisión, entre ellos los de mejor serie o telenovela y mejor actriz protagónica para Aída Bossa, quien hizo una gran versión de Emilia y su trayectoria.

¿Dónde y cuándo?

‘Breicok’ se emite de lunes a viernes, a las 9:30 p. m., por el canal regional Telecaribe. Es protagonizada, entre otros, por Julio César Luna, actor argentino residente en Colombia desde hace varias décadas.

