RCN la tiene clara / El otro lado

El virus nos obligó a ir a la televisión. Y crece el 'rating' de todos: los privados (Caracol, RCN, 1 y City), los públicos (Señal y regionales), las plataformas (Netflix, Amazon y los otros). Triunfan las redes. Pierde la conexión a internet: se cae siempre, alucinante el mal servicio de Claro, Movistar, EPM, Tigo y ETB.



Y ganan los dueños del mundo, o sea, Facebook, Google y aplicaciones de conexión. Quedándonos en nuestra televisión, debemos decir que RCN la tiene clara. Y es el gran ganador.

Al Canal Uno le siguen pagando el favor de sacar a 'Noticias Uno' del aire. Lástima que ese canal programa tanta basura que apenas le alcanza para 2 puntos de 'rating'. La razón: a sus dueños no les interesa hacer televisión de calidad, solo billete y billete. Está en su derecho, es su mente y su concepto de cultura. Menos mal está CM& Noticias. ¡Qué desperdicio de canal!



(Lea también: La tele y las redes: el virus que triunfa)



Pero el ganador real es RCN. Este virus le consolidó su tendencia: no hacer televisión de ficción, ya que con repetir le basta y sobra. Sus novelas 'Pa’ quererte' y 'Enfermeras' lo estaban haciendo bien, eran historias bien contadas y bien hechas y con tumbao propio... Pero se quedaron sin capítulos y no pudieron grabar más.



Entonces, siguiendo la tradición de 'Betty', 'Los Reyes', 'Lady', 'La hija del Mariachi', 'Chepe Fortuna'... llegan 'Diomedes', 'Marbelle' ('Amor sincero') y 'Tres Milagros'... y ¡zas!, solicitos.com.



Con este aprendizaje para qué hacer más novelas o series, si solo con repetir les va divino. Se pagan derechos a actores y otras cosas, mucho menos que una producción nueva.



Y en el archivo de RCN quedan muchas buenas historias como 'A corazón abierto' y 'Hasta que la plata nos separe'.



Los verdaderos héroes de esta nación son los cantantes. Son ídolos porque nacidos de la nada, sin transformar sus valores machistas, llegan al éxito. Echados pa’ lante. Sinceros desde lo sentimental. Estilo real colombiche.



Por eso, los cuestionados Diomedes y Marbelle son auténticos ídolos del pueblo y la televisión.



Y han llegado para salvar a RCN. Lo mejor de este canal es su pasado, ese de cuando fue un canal de grandes ficciones y muy cercano al sentimiento del pueblo colombiano, tanto que era Nuestra Tele.

Diomedes le echa una manita al noticiero, que ni en época de virus sube. Ni subirá si no le hacen un cambio extremo, sobre de todo de amo.



Si este noticiero no se pone en los zapatos de los colombianos sino de sus amos políticos, nunca saldrá de abajo. Pero RCN va tranquilo, lo que no da el noticiero el Gobierno lo pone.



¡El canal de RCN la tiene clara! Noticias militantes de propaganda gubernamental para que el Gobierno le ayude y favorezca los negocios que les importan (gaseosas, jugos, azúcar, fútbol y muchos más) y repetir las telenovelas de siempre ('Betty', 'Los Reyes', 'Lady', 'Diomedes', 'Marbelle'). ¡La tiene clara!



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com