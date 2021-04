Anya Taylor-Joy y su mirada de prodigio

Uno de mis mejores amigos, estudiante de actuación, tiene a Anya Taylor-Joy (Miami, 1996) de fondo de pantalla en su celular. Pero, a ver, ¿él y cuántos miles más?

La actriz estadounidense, de origen argentino y británico, es la siguiente gran promesa del cine y la televisión. Y así se confirmó el mes pasado, cuando se ganó el premio a mejor actriz para una miniserie o película para televisión en los Globos de Oro.



Este premio y la desatada fiebre que hay por su figura vienen de l a misma producción: la miniserie de Netflix Gambito de dama, basada en la novela homónima de Walter Tevis.



(También puede leer: Netflix estrenó la versión latinoamericana de 'Haunted').



El libro fue publicado en 1983 con cierto éxito. Pero desde entonces estaba relativamente olvidado en las bibliotecas, salvo por una reedición que se le hizo en 2003, por su aniversario número 20.



Fue entonces cuando en Netflix quisieron revivir la historia de Beth Harmon, esa niña prodigio del ajedrez que creció en los Estados Unidos de los años 60, en la piel de la talentosa Taylor-Joy.



Quien se encargó de recrear el libro, de manera bella y cuidadosa, para el lenguaje audiovisual fue Scott Frank, el guionista de algunas películas de la saga de superhéroes de X-Men y de Godless, otra miniserie para Netflix en la que también se puede apreciar la puesta en época.



(Le puede interesar: Entrevista con Millie Bobby Brown, la estrella de 'Godzilla vs. Kong').



El guion es bastante fiel a la novela original, y con el suspenso que permite el lenguaje audiovisual, con los escenarios, los vestuarios, la planimetría, la banda sonora y la paleta de colores, Frank logró que una serie sobre ajedrez se convirtiera en la más vista en la historia de la plataforma.



El trabajo del director fue impecable, pero quizás no habría logrado tal impacto de no ser por el papel protagónico de Anya Taylor-Joy, quien le dio cuerpo a la fenomenal ajedrecista con tanta calidad en su actuación que, si alguien relee la novela, ya no podrá ponerle otro rostro.



De manera apasionante y potente, la intepretación de esta actriz provocó que el ajedrez, ajeno, complejo y aburrido para muchos, se convirtiera en un asunto de gran interés y atractivo.

Misterio y profundidad

Su mirada, esos ojos oscuros que brillan como un lago de noche, transmiten el prodigio del personaje, dan la sensación de que su profundidad oculta a un genio. La mirada de Beth Harmon es la misma de Anya Taylor-Joy, y no solo porque ella la interprete, sino porque el personaje y la actriz tienen algo en común: ser unos fenómenos en sus campos.



Así lo acepta la misma actriz en un video de promoción que hizo para Netflix: “Había algo en el personaje de Beth que yo podía ver en mí misma. Esa sensación de estar aislada, pero también tener este mundo fuera de lo común donde tenía un talento”, dice en perfecto español, con un fuerte e inconfundible acento bonaerense.



(Otras lecturas: La suscripción a Disney Plus sube por primera vez).



En una entrevista con David Villafranca para Efe, la actriz confieza, de hecho, que para lograr tener esa carrera estelar a una edad tan corta, sacrificó “tener una adolescencia normal. Pero, en esencia, no me arrepiento de nada de eso: este era el camino vital que estaba destinada a tener. Nunca fui muy buena con lo normal”.



No se equivoca. Que a los 24 años ya haya tenido varios protagónicos y que logre llegar tener la fama y prestigio de las que ya goza habla mucho de esa predestinación a ser especial de la que ella misma habla.



Dentro de esos papeles se destacan los que hizo en The Witch (La bruja, estrenada en el 2015) y Split (Fragmentado, de 2016). En ambas, pero sobre todo en esta última, la segunda de la trilogía de M. Night Shyamalan, su personaje, Casey Cooke, ya mostraba rasgos de misterio y extrañeza que impresionaron a la crítica.



De hecho, Taylor-Joy repitió a la atormentada e inteligente Casey en Glass (2019) la tercera entrega de esta saga que cuenta las historias de personajes con poderes sobrenaturales.

Versatilidad inesperada

Otra de las características que tienen en común sus interpretaciones y su propia personalidad es la fortaleza, la capacidad para reponerse de los golpes y la firmeza con la que se enfrenta al mundo.



Basta verla en como Gina, la joven, audaz, arrogante y sospechosa esposa de Michael Gray en Peaky Blinders, la apasionante serie británica que narra el asenso de la familia Shelby en Birgmingham (Inglaterra) en los años 20, al mejor estilo de The Godfather.



Gina Gray, a diferencia de Beth Harmon o de Casey Cooke, es prepotente, astuta y siempre parece que se trae algo entre manos. Habla de maneras retadoras en momentos inoportunos. Y su mirada, oscura y fuerte, cobra otro carácter no menos indescifrable.



Esta es una muestra de la capacidad de transformación y adaptación que tiene la ganadora del Globo de Oro. Se trata de una versatilidad quizás proveniente de esa identidad nacional múltiple que habita en ella.



(Lea también: ¿Estas son las peores películas de los últimos 40 años?).



Las explicaciones todavía son prematuras, pero lo que es seguro es que esta dotada y preparada intérprete dará más de qué hablar en el futuro.



“Estoy muy agradecida de que la gente me permita hacer arte. Me encanta el arte, quiero dedicar toda mi vida a esto y simplemente estoy contenta de que se me permita hacerlo ahora mismo”, remata Anya Taylor-Joy en la entrevista para Efe.



-MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

EL TIEMPO

En Twitter e Instagram: @mateoariasortiz