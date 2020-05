Así será la despedida de la serie 'Hawaii 5.0'

“Quiero que recuerden a Hawaii 5.0 como una válvula de escape o hasta unas vacaciones imaginarias a uno de los lugares más hermosos del mundo”, comenta el actor Ian Anthony Dale al pensar en la décima y última temporada de esta serie que se estrena hoy, a las 9 p. m., por el canal AXN.

Cuando se estrenó el primer episodio de la producción, algunos pensaron que al tratarse de una nueva versión de la serie homónima de 1968 tendría que lidiar con esa sombra. Pero conforme pasaron los años, se notó que las nuevas aventuras respondían bien a las exigencias de la televisión actual.



Sin aspavientos o excesos de forma, la nueva producción, protagonizada por Alex O’Loughlin como el capitán Steve McGarret, Scott Caan como Dany Williams, Chi McBride como el líder del equipo táctico Lou Grover, Meaghan Rath como la agente Tani Rey, Jorge García como el asesor Jerry Ortega, así como Ian Anthony Dale, hijo de una familia de mafiosos es Adam Noshimuri, que decide dar un giro a su vida y se une al equipo para resolver los casos en cada episodio.

“Creo que una de las razones por las que el programa ha tenido tanto éxito y ha durado diez temporadas es porque, debido a la simpatía de estos personajes, hay una familiaridad, una relación que se extiende también a Oahu, la isla, y a la gente que vive ahí. Ciertamente la acción ha sido también una gran parte del éxito, pero creo que la gente siempre recordará esa conexión cultural y emocional con el lugar, las personas y las misiones”, recalca Anderson.



“La población de aquí es predominantemente asiática, como yo, y me recibieron con los brazos abiertos y me hicieron sentir como parte de la familia desde muy pronto, y eso ha continuado durante todo mi tiempo aquí.



Me encanta que el espíritu de Aloha sea lo más hermoso. He tenido esta oportunidad de trabajar y vivir aquí. Y tengo la esperanza de que sepan que los poderes me traerán aquí de nuevo algún día para que sepan que puedo vivir y trabajar de nuevo”, agrega.

Ian Anthony Dale ahora guarda la placa de agente que usó en la serie como un recuerdo de la experiencia.

“Es cierto y tengo también la silla que usé como recuerdo. Realmente no soy de las personas que guardan cosas o que se apegan a objetos (mi armario es muy aburrido), pero esa placa y la foto que tiene es el recuerdo perfecto: es pequeño y me lo regaló una persona del equipo que se encargó de guardarlo y entregármelo cada vez que íbamos a rodar un episodio (...). Tiene un valor muy especial”, explica el actor, quien se quedó en Hawaii por la cuarentena.



“No sé cuál será mi próximo trabajo frente a la cámara. Pero tengo una compañía de producción, dedicada a contar historias diversas e inclusivas. Estoy enfocado en desarrollar esos proyectos”, dice Anthony Dale, quien también dirigió uno de los episodios de esta última temporada.

ANDRÉS HOYOS VARGAS@AndresHoy1