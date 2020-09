El actor John Leguizamo propone boicotear los premios Emmy 

El actor y director colombiano afincado en Estados Unidos aseguró que tampoc hay tantas series de temáticas latinas entre las categorías principales de las nominaciones de los premios de la TV en Estados Unidos que se emitirán el 20 de septiembre .

"Si no tienes gente latina, no hay razón para mí para verlos", aseguró al portal Yahoo Entertainment. "Es increíble que nuestras historias no se estén contando y solo hay una razón para eso (...). Los ejecutivos no nos ven, no nos entienden, no se preocupan por nosotros", añadió.



Le puede interesar: Películas y series para ver en época de amor y amistad



"Somos menos del uno por ciento de las historias que se cuentan en las plataformas y las cadenas. Eso es apartheid cultural", sostuvo el artista nacido en Colombia y que ha desarrollado toda su carrera en Estados Unidos.

Leguizamo ganó un Emmy a la mejor a la mejor actuación de un programa de variedades o musical por 'John Leguizamo: Freak' (1998) y fue candidato en otras tres ocasiones, dos de ellas muy recientes: mejor actor de reparto de una serie limitada por 'Waco' (2018) y por 'When They See Us' (2019).

Si no tienes gente latina, no hay razón para mí para verlos FACEBOOK

TWITTER

John Leguízamo en una escena de la película que rodó en Foto:

Él presentó a principios de mes 'Critical Thinking', su primera película para cine como director y en la que cuenta la historia de unos jóvenes latinos de un barrio muy humilde que encuentran en el ajedrez una salida a los peligros de la calle.

En una entrevista en marzo, Leguizamo consideró que la industria audiovisual "no está cambiando lo suficiente o lo suficientemente rápido" para lograr una representación diversa e incluir en ella a los latinos. "Si sabes que los latinos son el 20 % de la población y representan el 25 % de la taquilla, ¿por qué somos menos del 4 % de las caras delante y detrás de las cámaras?", dijo.



"No está bien y necesita cambiar rápidamente (...). Están agarrando nuestro dinero pero no nos están dando historias", agregó. Leguizamo explicó que con 'Critical Thinking' quería mostrar "una historia positiva" sobre los latinos lejos de "estereotipos que hacen daño" como la habitual caracterización de los hispanos como narcotraficantes.



Podría interesarle: Aquaman denuncia abusos en el rodaje de 'La liga de la justicia'



"Me encantan las historias latinas y siento que no hay suficientes. Durante treinta años he estado proponiendo historias latinas a estudios y cadenas de televisión. Y siempre les gusta el guion pero nunca le dan luz verde", aseguró.



EFE