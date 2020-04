El actor detrás de las clandestinas partidas de póker de Hollywood

Recientemente se publicó un libro por el ex productor de televisión Houston Curtis, quien cuenta cómo él, junto al actor conocido por su papel como Spiderman, Tobey Maguire, organizaba partidas de póker.



En una entrevista con el medio estadounidense ‘The New York Post’, Curtis hablo más detalles de su historia, en la que actores como Matt Damon, Ben Affleck y Leonardo DiCaprio participaron.

Todo el cuento, que sirve para una película de Hollywood, empezó en 2004, cuando Curtis y Maguire se conocieron en juego de póker en la ciudad de Los Ángeles.



Este libro de Curtis, ‘The Billion Dollar Hollywood Heist’, el cual también fue coescrito por Dylan Howard, cuenta que el actor y el exproductor organizaron, desde 2005 hasta el 2009, partidas en sus casas donde invitaban sus amigos famosos.



Estrellas como Dicaprio, mejor amigo de Maguire, y Matt Damon asistieron alguna vez.

En la mesa se apostaron millonarias sumas de dinero. Inclusive,“Maguire ganó entre 40 y 50 millones de dólares a lo largo de los años”, dijo Curtis en la entrevista.



De hecho, parte de esta historia sirvió para una película llamada ‘Molly’s Game’, en que cuenta cómo una exesquiadora olímpica Molly Bloom, interpretada por la actriz Jessica Chastain, era la anfitriona de juegos clandestinos, por lo que fue arrestada.



No obstante, durante la entrevista Curtis desmintió esa versión de la historia, pues afirmó que Bloom solo era una camarera durante los juegos y sus problemas legales sucedieron en otro estado.



“Molly no tuvo nada que ver con nada. Inicialmente, ella solo servía bebidas y nosotros le dábamos los números para que convocara a los jugadores”, explicó.



Eso sí, Curtis aclaró que Maguire odiaba que Bloom ganara aproximadamente 30 mil dólares por noche, solo en propinas.



El caso terminó en 2009, luego de que Bloom fuera arrestada y sentenciada a un año de libertad condicional, junto a una multa de 200 mil dólares y 200 horas de servicio comunitario, “por infracciones relacionadas con el juego en Nueva York”, dice el texto de la entrevista.



Cabe aclarar que ninguna persona en Hollywood, California, se vio implicada en problemas legales, pues no existía alguna norma quebrantada en ese momento.



Además, el final de Curtis no fue el mejor, pues este contó cómo quedó en bancarrota luego de haber perdido 1 millón de dólares en una sola noche de juego y, además, haber perdido 100 mil dólares en un casino de Las Vegas.

