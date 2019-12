'Espías a escondidas', una aventura animada con superhéroe a bordo

Desde que se convirtió en Spider-Man, Tom Holland es adorado por millones. A sus 23 años, ya es una estrella del cine sin perder un poco de esa inocencia y timidez que refleja fuera de la pantalla, un elemento que le sirvió para ser uno de los superhéroes más exitosos de Marvel.

Pero ahora da un salto a otro terreno: la animación, convirtiéndose en un científico que termina metido en el mundo del espionaje.



Holland interpreta a Walter Beckett en Espías a escondidas, una película que ya está en la cartelera nacional y recalca esa naturaleza de ‘cerebrito’ que ha forjado el actor.

“Al parecer, siempre hago de nerd”, bromeó en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.

Su voz en la versión en inglés de este filme es la de un joven emocionado por su trabajo y dedicado a su ciencia, que no es otra que tenerle listos artilugios y armas a uno de los mejores espías del mundo: Lance Sterling.



Convertido en una especie de James Bond, a Sterling le presta su voz Will Smith, quien pasa de ser un experto y casi egocéntrico agente a sufrir una transformación radical y tener que apoyarse más en su joven asistente. “Ellos emprenden una aventura buscando derrotar a un villano. Lo emocionante es que son polos opuestos”, recalcó Holland.

Tom Holland se hizo famoso al interpretar al héroe arácnido ‘Spider-Man. Foto: Sony Pictures

Todo parece seguir esa conocida ruta del cine policíaco de compañeros de misión que funcionan específicamente gracias a sus contrastes, salvo que en esta ocasión uno de ellos se convierte en una paloma. “El superespía se convierte en un ave y yo tengo que ayudarlo a salvar al mundo”, agrega el actor.



Para Tom Holland, la experiencia de encerrarse en un estudio de audio para grabar su voz frente a Will Smith fue divertida. “Lo que hace Will de manera tan increíble es que le trae un entusiasmo y una energía tan contagiosa al personaje que uno no puede evitar reírse de todo lo que él dice, sobre todo cuando se convierte en paloma”, agrega.



Espías a escondidas tiene claro su objetivo de hacer reír bajo una base de humor accesible, dirigido a toda a la familia y, sobre todo, a los niños, ya que a pesar de tener la sombra de James Bond como uno de sus referentes más sólidos, la trama se caracteriza por explorar situaciones absurdas para robarse la risa del público.

Una visión que reafirmó el crítico Christian Holub en la revista Entertainment Weekly al decir que tiene “un ojo para la acción creativa y un sentido del humor deliciosamente extravagante”, en contraste con el comentario que hizo Peter Bradshaw para el periódico The Guardian: “El guion se queda en zona segura, con menos frases agudas y gags irónicos de lo que desearía, pero es un buen entretenimiento”.

Hay acción, mucho humor y...palomas. Foto: 20th Century Fox

Precisamente, otro de los elementos que brilla en esta historia animada es el villano, encarnado por Ben Mendelsohn, quien ha forjado su carrera interpretando a antagonistas de todos los estilos y que es recordado por su papel de Sorrento en Ready Player One, así como por el de Orson Krennic (responsable de la temida estrella de la muerte en la película Rogue One: una historia de Star Wars) o Talos, un villano de los cómics de Hulk; y por las películas de la Capitana Marvel y Spider-Man: lejos de casa, esta última con Tom Holland.



“Mendelsohn es un tipo genial. Lo conocí cuando era niño, aunque probablemente no se acuerde, pues yo era muy joven. Siempre he sido un gran fanático de él y estaba muy contento cuando me enteré de que iba a interpretar al antagonista".



"Obviamente, él y yo hemos trabajado más o menos juntos en el mundo de Spider-Man, pero creo que él trajo una cualidad muy amenazante a nuestro villano y, definitivamente, elevó las apuestas para nuestros dos héroes”, reflexiona Tom Holland, para quien tuvo un reto adicional esta película, a pesar de estar acostumbrado a toda la parafernalia de efectos visuales gracias al famoso Hombre Araña".



“Para mí, lo más difícil de actuar en Espías a escondidas fue reírme. Puedo llorar todo el tiempo; si me pides que llore, está bien, lo puedo hacer. Pero si quieres que tenga un ataque intenso de risa, no puedo hacerlo”.



Para él, “en esta película, hubo muchos momentos en los que querían que me riera, y lo que terminamos haciendo es que algo me pareció muy gracioso de verdad, me estallé de la risa por dos minutos (todos decían ‘shhh’), y usaron eso cada vez que Walter se reía”, finaliza el actor.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

REDACCIÓN CULTURA

@AndresHoy1