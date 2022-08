No es una película de terror, pero lo parece: las luces se encienden y se apagan solas, las tuberías están llenas de aire y se quejan como un moribundo, y las grietas y humedades invaden el techo y las paredes del lugar de forma espeluznante. En contraste, hay situaciones que hacen pensar que estamos ante un divertido encuentro del Día de Acción de Gracias con pavo y ensalada. Es una trampa: con el correr de los minutos, la tensión crece como espuma y un profundo drama familiar aflora a partir de un terrible secreto que estalla como los fuegos artificiales.

Erik es un viejo patriarca, su madre tiene demencia senil y está confinada en una silla de ruedas; su esposa es una mujer esplendorosa; sus hijas ya son adultas, una de ellas se ha divorciado y está en crisis –además de que tiene el corazón roto, la acaban de despedir del trabajo– y la otra, apenas ubicándose en lo laboral, los ha invitado a todos a conocer su nuevo apartamento en el corazón de Nueva York, a donde se ha mudado con su novio.



(Además: Némesis: Sylvester Stallone y su increíble resurrección como superhéroe)



The Humans, de Stephen Karam, es una tremenda obra interpretativa: no hay reacciones efectistas, solamente un grupo de actores y un director haciendo lo suyo de forma admirable; unas cámaras que parecen no existir y que siguen la acción de esta familia que se va entretejiendo entre sus necesidades, complejos, su cariño y un pasado doloroso.

El dos veces nominado al Óscar Richard Jenkins –en 2009, por The Visitor, y en 2018 por The Shape of Water– encabeza el reparto en The Humans, junto a Jayne Houdyshell, Steven Yeune, Amy Schumer y Beanie Feldstein. E interpreta a Erik, el padre.



La película es una fiel adaptación de la obra teatral que el mismo Karam escribió y dirigió en Broadway desde 2016 y durante varias temporadas; fue finalista del premio Pulitzer de drama de ese año y ganó el Premio Tony 2016 a la mejor obra.



Ahora The Humans en su adaptación cinematográfica se encuentra disponible en la plataforma de streaming MUBI. Jenkins (Illinois, EE. UU., 1947) conversó con EL TIEMPO sobre su personaje y la historia, que promete ser uno de los dramas del año.

Nunca vio la obra antes de conocer el guion de la película. ¿Cómo fue el trabajo al lado de Stephen Karam, director y actor del montaje, y de Jayne Houdyshell, que interpretó a su esposa durante todas las temporadas de la obra?



Me sentí un poco intimidado. Stephen trabajó en toda la producción de esta pieza, la tenía muy clara y había hablado muchísimas veces de eso, y Jayne había interpretado unas 600 veces el personaje. Recuerdo la primera lectura del guion, cuando la vi... me quedé estupefacto, ella es increíble. Ambos fueron muy abiertos y generosos, muy adorables, ellos pusieron el tono en los ensayos y para la filmación, y nos hicieron sentir muy cómodos a todos los demás. Creo que Erik (mi personaje) se hizo posible gracias a Stephen y a Jayne, quienes nunca caminaron de forma equivocada al hacer esto y sin duda se trabaja mucho mejor así que cuando te toca solo (sonríe). De verdad que fueron adorables y generosos, yo estoy muy agradecido. Fue hermoso y no me canso de decir que ella es una de las grandes actrices en el mundo; y Stephen es un privilegiado y está absolutamente seguro de su don, él nunca siente temor de lo que está haciendo, como actor te deja ser lo que quieres ser y no lo que él cree que debes ser. Y eso tiene mucho sentido. Y así fue con todos los actores, se comportó de la misma manera. Sus palabras fueron muy certeras en el set, él confía y eso facilita todo.

Facebook Twitter Linkedin

La película es una adaptación fiel de la obra que aspiró al Pulitzer. Foto: Cortesía Mubi

Cómo fue la preparación para el filme: ¿tuvieron muchos ensayos o más bien improvisaron bastante? Todo se ve muy natural, como si no tuvieran cámaras.



Es una pregunta interesante porque no hubo nada improvisado. Teníamos una superposición de las líneas, que no tenía que ver con la improvisación, sino que venía así desde el guion. Fue muy duro porque solamente tuvimos diez días de ensayo, lo cual no es suficiente para mí. Empezamos yendo al set, al apartamento, recorriendo sus alrededores, poniéndonos a todos juntos para relacionarnos, lo cual tiene mucho sentido. Ahora, se ve tan natural y como si no hubiera cámaras, porque no sabíamos dónde estaban las cámaras. Muchas veces estaban filmando desde el cuarto del lado.

Claramente, mi primer comentario fue ese: ¿Y dónde está la cámara? “Está por fuera de esa ventana”, me decían. Así que llegué a un punto en el que dejé de buscar la cámara, yo siempre la busqué porque es importante y no podía entender cómo íbamos a hacer esto sin una. Definitivamente, Stephen puso las cámaras donde no las podíamos ver y eso ayudó.

Erik es un personaje con muchas capas, ¿es de esos personajes que los actores adoran interpretar?



Sin duda. Es el tipo de personaje que cualquier actor quiere tener, es un ser humano completo, no es una sola cosa: malvado, divertido, aburrido o ambicioso, es un montón de cosas a la vez. Y eso fue lo que intenté transmitir en la pantalla: vivir la vida como Erik. Sin más ni menos. Sabes, y es complicado, porque no intentas manipularlo, simplemente lo dejas ser libre, creo que es la manera más divertida de lograr un personaje. Pero todas las características del rol están en el guion: ese amor que siente por su familia a pesar de las cosas terribles que hizo, que se siente frustrado porque no puede ayudar a sus hijas que están sin poder trabajar y sin dinero... lo he dicho muchas veces, los problemas de esta película son los problemas que tenemos todos en la cotidianidad, no hay algo extraordinario en esta historia, son cosas que le pasan a cualquier familia en el mundo, quizás no todos los problemas al tiempo, pero sí ves que tienen problemas para ayudar a los otros, hay temas económicos, emocionales... esa es la genialidad de esta película, que es protagonizada por la gente del común.

Muchas veces, las adaptaciones teatrales al cine se sienten forzadas, pero aquí la película tiene vida propia.



Quise leer la película desde la obra de teatro, porque así fue como la vi desde el guion, aunque siempre fuera una película. Porque para mí la historia habla el lenguaje cinematográfico. En otras palabras, Stephen puso la cámara e hizo en el filme lo que hacía en el escenario; mejor dicho, lo que podrías hacer en un medio, lo podrías hacer en el otro. Entonces debías ser muy honesto en lo que proyectabas en la película y en lo que querías ver, y eso fue lo que él hizo. Siempre acomodó la cámara de tal manera que el foco estuviera donde debería estar. Él contó la historia a través de la cámara, completamente a través del lenguaje del cine. No hay explicaciones de lo que iba a suceder. Creo que en el fondo él no pensaba en esto como una película sino como en su obra teatral. Las películas hablan su propio lenguaje y debes hablarlo. Creo que Sthepen lo hizo muy bien.





SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta

Otras noticias de Cultura