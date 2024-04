El actor Bill Pullman habla de 'Los asesinatos de Murdaugh'

Bill Pullman ha luchado contra una invasión alienígena en El día de la independencia, ha jugado con un fantasma tierno llamado Gasparín y hasta se metió en el esotérico mundo del vudú en La serpiente y el paraíso, solo por dar algunos ejemplos, dentro de una carrera de más de cien producciones en el cine y la TV. Pero convertirse en un padre que mata a su familia fue algo muy impresionante para él.

Bill Pullman ha luchado contra una invasión alienígena en El día de la independencia, ha jugado con un fantasma tierno llamado Gasparín y hasta se metió en el esotérico mundo del vudú en La serpiente y el paraíso, solo por dar algunos ejemplos, dentro de una carrera de más de cien producciones en el cine y la TV. Pero convertirse en un padre que mata a su familia fue algo muy impresionante para él.

Ese es el papel que interpreta en Los asesinatos de Murdaugh, un thriller acerca de un caso que traspasó los estrados judiciales y se convirtió en el alimento de todos los noticieros en Estados Unidos.

Alex Murdaugh era un abogado de una familia poderosa en ámbito judicial en Carolina del Sur (Estados Unidos), pero que lidia con la sombra de un padre exitoso y termina atrapado en la adicción a los opioides y viviendo en una mentira: no tiene el brillo ni el carisma de sus antepasados y sus conflictos van minando la vida de su esposa Maggie y su hijo Paul.

“Cuando leí el guion, primero pensé en que no iba a hacer el papel porque, la verdad, no me veía matando a mi esposa”, comentó Pullman en una charla en la que participó EL TIEMPO.

La película se inspiró en las transcripciones reales y en los testimonios de los policías encargados de la investigación. Foto:Lifetime Entertainment

“No había escuchado mucho de la historia y no sabía cómo iba a ser la cosa. Pero cuando terminé de leer el guion la situación cambió por completo, porque me llamó tanto la atención cómo los diálogos sonaban tan reales”, recordó.

“Después me enteré de que muchos eran transcripciones de lo que realmente se había dicho. Entonces me di cuenta de que no lo podía rechazar”, aseguró emocionado Pullman acerca de esta película que estrena su primer episodio este sábado 6 de abril y cuya segunda parte se verá el domingo 7, a las 9 p. m., por el canal de televisión paga Lifetime.

“Noté en los diálogos que eran sacados de la llamada al teléfono de emergencias 911; las cámaras corporales que llevaban los primeros oficiales que llegaron a la escena del crimen: todo eso le dio un gran halo de verdad”, recalcó el actor, quien defiende que la historia es algo más que la recreación de un crimen, del que es mejor no dar detalles, para no dañar la reacción de impacto que pretende la película.

Crisis familiar

“Creo que las escenas entre Alex y su hijo Paul, y entre él y Maggie, su esposa, dejan ver que eran una familia muy amorosa para muchas personas, y había como un sentido de amor verdadero. Entonces, eso fue en lo que yo me basé. Yo no pensé que él fingía el amor por su familia o que su familia fingía el amor por él, parecía ser algo genuino”, asegura.

“Aquí el foco de la cuestión es cómo alguien que demostraba amar a su mujer y a su hijo termina asesinándolos de un tiro. Ese es el verdadero interrogante de esta producción”, insistió.

Bill Pullman no es ajeno a este tipo de productos; de hecho, hace algunos años interpretó a un policía que tenía que resolver el caso de de una mujer que, sin motivo aparente, apuñalaba a un desconocido en un lago frente a muchos testigos en la miniserie The Sinner, una ficción que brilló y tuvo cuatro temporadas. Aunque el intérprete reconoce que ama las películas y series que siempre dicen al inicio: basado en un hecho real.

“Hay historias maravillosas que fueron contadas sobre crímenes que se basan en hechos reales, y algunas de ellas me engancharon mucho. Por ejemplo, recuerdo Escape at Dannemora, acerca de la fuga de una cárcel en el norte del estado de Nueva York. Y cuando se trata del género que se conoce como True Crime, siempre hay ciertos elementos de excentricidad, ¿no? A diferencia de la trama de un crimen o delito de la ficción. Eso de que esté basado en hechos reales, lleva a que uno esté muy atento a detalles que pueden llegar a sorprender y que pueden ser inusuales”, comenta.

“La verdad, hay mucho de eso en la vida de la familia Murdaugh y la manera en que funciona una comunidad en una población pequeña de Carolina del Sur y que se puede identificar con una zona rural de cualquier parte”, especifica Pullman acerca de su travesía como un asesino que se hizo famoso en los medios.

Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1