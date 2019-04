‘El mundo se ha se ha convertido en un espacio de violencia extrema’

En 1966, Luis Palau hizo su primera gran prédica pública en Bogotá: ese día miles de personas, en la plaza de Bolívar, escucharon el mensaje de la palabra de Dios que este argentino les transmitía.



Famoso y criticado por su labor de evangelización, Palau se convirtió en el líder de una revolución que ha traspasado fronteras –que dejó su semilla en varias ciudades de Colombia– y que ha conquistado a miles de almas par el servicio de Dios.



“Es un hombre que intenta cambiar la vida de las personas”, explica el actor argentino Gastón Pauls, quien interpreta al pastor en la película biográfica Palau, que tendrá estreno limitado en Colombia los días 4 y 6 de abril.

Pauls (Buenos Aires, 1972), famoso por sus personajes en los filmes Nueve reinas y Días de vinilo, no conocía de cerca al hombre al que llevó a la pantalla, más allá de lo que había registrado en una serie documental, que él mismo dirigió y en la que relató un episodio en la vida de Palau en su país natal, en el 2003.



“Interpretar a un personaje inspirado en alguien que está vivo, es mucho más complejo. Necesita más observación, un profundo respeto por lo que se va a hacer, no se puede improvisar y poner en el personaje lo que se quiera, sino que hay que ajustarse a lo que hay. Es una gran responsabilidad”, explica Pauls en entrevista con EL TIEMPO.



Pero, seguro quería explorar al Palau más allá del evangelizador.

Me dediqué a observarlo en videos, hablando ante multitudes, pero mi gran desafío como actor, más allá de acercarme a su manera de hablar, al tono de su voz o a su acento, era encontrarme cara a cara con él.



Me interesaba ese Palau que tiene silencios, dudas, miedos, pasiones, dolores. Todo eso que quizá no está tan expuesto en la vida mediática.



¿Es cierto que usted experimentó un milagro durante el rodaje de esta película?

Sí. Fue el último día del rodaje, en Houston (EE. UU.), al finalizar dos larguísimas jornadas en las que había hecho unas 120 tomas. Fue muy duro porque era predicando y recitando la Biblia antes miles de personas. Me faltaba una escena, el tiempo estaba en contra y los extras, cansados. Había silencio total para empezar a grabar, fui a hablar y no tenía voz.



Me agarró una inmensa desesperación, porque todos –actores, extras, producción– me estaban esperando. No nos quedó otra que orar, éramos unas 200 personas orando. A los 20 minutos tenía voz de nuevo. No hay necesidad de buscar explicaciones para esto.



¿Usted es un hombre creyente? ¿Cambio en algo su percepción de la fe y de Dios después de esta película?



Desde hace algunos años me volví creyente. Pero sin duda, Palau ahondó en mi relación con Dios, que siempre puede hacerse más hermosa, sincera, profunda. Y estoy seguro de que después de la película Dios sigue trabajando en mí. Ahora mismo, mientras te estoy respondiendo, estoy expresando su amor y gratitud. Es lo que Dios hace en nosotros: somos su voz en esta tierra.

El verdadero Luis Palau tiene 84 años de edad. Foto: Cortesía película Palau



¿Cuál es la importancia de una historia como esta en tiempos de tanta desesperanza, intolerancia y violencia?

​

Mucha. El mundo siempre ha sido un lugar de violencia, pero en los últimos tiempos se ha hecho un espacio de violencia extrema, de una falta de hermandad, por momentos impactante, y de un odio que puede contagiarse.



Pero igual a como se contagia una enfermedad, se puede contagiar la esperanza, la luz y el amor. Y la película habla de eso, de un hombre que intenta cambiar la vida de las personas a través de una revolución silenciosa de almas.



Mucha gente critica este tipo de cine, que es espiritual y lleva un mensaje de Dios…

​

A esta altura yo no digo, sino que hago. El filme contiene un mensaje que les llegará a las personas que lo quieran recibir. Y a muchos no les llegará porque no les interesa. Eso no está mal, a cada quien le tocan las cosas en su debido momento.

Cuándo y dónde

‘Palau’ tendrá exhibición limitada mañana (4 de abril) y el sábado (6 de abril), en las salas de Cinemark del país. Consulte los horarios y la boletería en www.cinemark.com.co

Sofía Gómez G.@s0f1c1ta