El actor Al Pacino repite como cazador de nazis

Al Pacino dio una gran sorpresa a sus fanáticos al estrenarse en febrero de este año la serie 'Hunters', que el protagonizaba y en la que se convertía en una implacable perseguidor de nazis en Estados Unidos, durante la década de los 70.

Con una dosis de acción, tensión y un poco de humor, esta producción de Amazon Prime Video llamó la atención desde el principio, generando el aplauso de muchos y la polémica entre otros, que tildaban a la serie de banalizar un tema muy serio y complejo en la historia.

Sin embargo 'Hunters' ha conseguido luz verde para llevar a cabo una segunda temporada en la plataforma de contenidos de cine y TV. De nuevo Pacino se meterá en la piel de Meyer Offerman, un hombre que no tiembla a la hora de atrapar a quienes tratan de instaurar un nuevo mundo a partir de la ideología nazi.

“Después de ver cinco capítulos no sé si es televisión de calidad, ni si me gusta o no. Lo que sí sé es que es fascinante y aunque quizá no la recomendaría, sí que me gustaría hablar de ella con otros", fue lo que dijo Daniel Fienberg, el crítico de The Hollywood Reporter, de la serie después de su estreno.

"Tiene una premisa efectiva, aunque depende de que el espectador sea capaz de disfrutar una mezcla cruda de realidad y ficción", agregó Ben Travers de IndieWire.



Aunque muchos podrían pensar que la un poco tibia reacción de los especialistas le auguraba un futuro incierto, la gente de contenidos de Amazon Prime Video apuesta de nuevo por la serie, que también cuenta con las actuaciones de Logan Lerman, Tiffany Boone y Jerrika Hinton.

Con un peculiar grupo, Pacino afronta una misión peligrosa y por momentos extrañamente divertida. Foto: Amazon Prime Video

"Estoy más que agradecido a Jennifer Salke [directora de Amazon Studios] y a la familia de Amazon por su continuo y extraordinario apoyo a 'Hunters'", dijo el creador de la serie David Weil en el comunicado.



"Junto a nuestro magnífico reparto, increíble equipo y brillantes escritores y productores, estoy más ansioso que nunca por compartir la próxima temporada de la saga de 'Hunters' con el mundo", agregó.



Por ahora Amazon no ha revelado la fecha de estreno para este nuevo ciclo de la serie.



