La peor pesadilla de la estrella de Hollywood Alec Baldwin

No es la primera vez que un arma de fogueo ocasiona una tragedia en una filmación. Tragedias así habían segado la vida de actores como Brandon Lee durante el rodaje de El cuervo, en 1993. La del jueves parecía que iba a ser una jornada más en el rodaje del wéstern Rust, filme del que Alec Baldwin es protagonista y productor y en el que interpreta a un abuelo que defiende a su nieto, acusado de un crimen en el lejano Oeste.

Era la 1:50 p. m. Según las primeras informaciones, el actor habría disparado una pistola en una secuencia de acción sin saber que se encontraba cargada. La directora de fotografía, Halyna Hutchins, recibió un impacto en el pecho y aunque fue trasladada rápido a un hospital cercano en Santa Fe, en Nuevo México, llegó sin signos vitales debido a la gravedad de sus lesiones. Tenía 42 años. El director de la cinta, Joel Souza, también resultó herido, pero fue dado de alta horas después.



La investigación policial se centraba el sábado en la especialista encargada del arma y en el ayudante de dirección que se la entregó al actor estadounidense. La policía también interrogó a Baldwin, que cooperó voluntariamente, pero no presentó cargos en su contra.



Las primeras investigaciones ya ponen la lupa sobre el equipo que participaba en la filmación, como lo revela el diario El País, de España.



“El homicidio ha destapado una serie de acusaciones; entre ellas que pocos días antes se produjo un incidente similar, cuando el doble de Baldwin disparó dos veces con un arma que en teoría estaba descargada. Largas jornadas de trabajo, incumplimiento de protocolos de seguridad, condiciones indignas para una producción independiente, retraso en los pagos y problemas logísticos son algunos”, anota el rotativo madrileño.



El hecho ha dejado en shock al mundo del espectáculo. Alec Baldwin, ganador de tres premios Emmy y tres Globos de Oro y nominado a un Óscar, llevaba casi una década de comportamiento relativamente tranquilo: con 63 años, estaba casado desde el 2012 con la instructora de yoga Hilaria Baldwin, 25 años menor que él, a la que conoció en un restaurante de Manhattan y con quien tiene seis hijos, el último a comienzos de año por gestación subrogada (comúnmente conocida como ‘vientre de alquiler’).

Su caracterización como Donald Trump en ‘Saturday Night Live’ le valió un premio Emmy en el 2018. foto: archivo el tiempo Foto: NBC

Cara y el sello de una vida

Alcohol, drogas, insultos racistas, peleas, acusaciones por maltrato, malos comportamientos en los rodajes: Alec, el mayor de la dinastía Baldwin es el más talentoso, pero también el más problemático. Tristemente, la vida se le complicó aún más a este actor, que parecía –por fin– haber enderezado su rumbo después de tantos incidentes.



Alexander Rae Baldwin nació el 3 de abril de 1958 en la localidad neoyorquina de Massapequa, en el seno de una familia católica irlandesa, y pertenece a una saga de actores, aunque él fue el primero de sus hermanos en dedicarse a la interpretación. Luego le siguieron William, Stephen y Daniel. Hijo de la activista contra el cáncer Carol Baldwin, estudió tres años Ciencias Políticas (es un ferviente votante del Partido Demócrata) e hizo algunos cursos de Derecho, pero su sueño de convertirse en actor le llevó a matricularse en Arte Dramático en la Universidad de Nueva York y también en el Lee Strasberg Institute.



Empezó a trabajar en el Moscow Art Theatre’s Mira Rostrova y pronto fue elegido para un papel en el popular serial televisivo The Doctors, luego estuvo en Cutter to Houston y el drama Knots Landing. De a poco, sus coquetos ojos azules fueron conquistando las pantallas, sin alejarse de su amor primario: el teatro.



En 1986, debutó en Broadway en el reestreno de la obra Loot. En las tablas también interpretó a Stanley Kowalski en Un tranvía llamado deseo –papel por el que fue nominado a un Tony como mejor actor– y a Macbeth, en 1998, en un montaje en el que compartió con a Angela Bassett y Liev Schreiber.



En los años 80, Baldwin se trasladó a Los Ángeles, donde debutó en el cine en Sweet Revenge (1984) de David Greene, cinta a la que siguió Forever, Lulú (1987), de Amos Kollek. Aunque el nombre de Alec Baldwin empezaría a sonar en Hollywood cuando encarnó a Jack Ryan en el thriller A la caza del octubre rojo (The Hunt for Red October), junto con Sean Connery.



Pero lo que empezaba como la carrera de una promesa de la actuación y la luz de una familia de jóvenes intérpretes se empañaba con las actitudes de Baldwin por fuera de los escenarios: el consumo de drogas y el alcohol fueron tan graves que sufrió una sobredosis que casi lo mata. Los 90 traerían sabores agridulces para Alec.

Facebook Twitter Linkedin

La actriz Kim Basinger Foto: Carlo Allegri / AFP

Entre puños y triunfos

El rodaje de The Marrying Man (1991), de Jerry Rees, supuso una especial trascendencia para Alec Baldwin: allí conoció a la también actriz Kim Basinger mientras interpretaban a una pareja de amantes. Se enamoraron, se casaron, tuvieron una hija. Pero su amor fue tormentoso. Las peleas trascendieron el hogar de los Baldwin-Basinger y llegaron a los sets: los insultos y los golpes eran constantes entre la pareja.



“Ella estaba en su punto máximo. Ella tenía 37 años y yo 32. Nos casamos. Ambos trabajábamos todo el tiempo”, dijo Baldwin sobre el estrés de esa época en una entrevista con The Guardian.



La bronca no se detuvo cuando anunciaron que se separarían, seis años después de la boda: el proceso de separación se transformó en una guerra de acusaciones entre Baldwin y la actriz al negarle el contacto con su hija –Ireland Eliesse Baldwin, nacida el 23 de octubre de 1995–. La batalla cesó en el 2002 cuando firmaron el divorcio y un acuerdo sobre la niña.



En contraste, la carrera actoral de Baldwin seguía al alza: su encuentro con el genial Woody Allen, en la película Alice, sería definitivo. Con el director volvió a trabajar en Blue Jasmine (2012) y en De Roma con amor (2013).



Lo que vendría incluye una treintena de producciones para cine y televisión, entre las que destaca The Cooler (2003), en la que hizo el papel de un director de casino de Las Vegas y que le valió su primera nominación al Óscar como mejor actor de reparto. Después llegaron los filmes de Martin Scorsese El aviador (2005) y Los infiltrados (2006), además de El buen pastor (2007), de Robert de Niro.



En los últimos años ha participado en las películas Misión: imposible-nación secreta (Mission Impossible-Rogue Nation, 2015) y Misión imposible: repercusión (Mission Impossible: Fallout, 2018).



En televisión, se perfiló como ícono de la comedia gracias a su personaje en la serie 30 Rock, junto con Tina Fey, y a su participación desde el 2007 en el show Saturday Night Live interpretando a personalidades como Tony Bennett. Sin embargo, su caracterización de Donald Trump le ha valido todos los reconocimientos. Y problemas. “No solo nunca soñé que un hombre como él se convertiría en presidente, sino que tampoco imaginé que podría encontrar tantas personas de ideas afines para venir a servirlo. Es una especie de galería de monstruos. ¿De dónde vienen esta clase maligna de servidor público?”, dijo el actor en la misma charla con el diario británico The Guardian.



Pero Baldwin siempre será el irascible Baldwin. En años recientes ha casado peleas con fotógrafos, reporteros y hasta fue detenido por circular en contravía en una bicicleta en una concurrida calle neoyorquina.



En el 2013, lanzó insultos homofóbicos a un fotógrafo que intentaba tomar imágenes de su esposa Hilaria y su pequeña hija cuando estaban en un vehículo frente a su casa. Además, sostuvo una larga batalla legal por acoso con una actriz de Quebec, Geneviève Sabourin, sentenciada a seis meses de prisión.

Las ironías

El actor neoyorquino protagoniza una película de terror que, lamentablemente, no es una ficción. En medio de la consternación generada por el accidente ocurrido en el set del Bonanza Creek Ranch, un lugar en Nuevo México apetecido por los cineastas para rodar wésterns, el actor ha ofrecido su colaboración con las autoridades y ha expresado su profundo dolor por lo sucedido.



“Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocían y amaban a Halyna. No tengo palabras para expresar mi conmoción y tristeza por el accidente trágico que se llevó la vida de Halyna Hutchins”, escribió en sus redes sociales. La grabación de Rust fue suspendida mientras avanzan las investigaciones que cobijarán a todos los que se estaban en el set.



Irónicamente, Baldwin es uno de los activistas más famosos en contra del uso y la venta de armas y en el 2017 había publicado un comentario en una antigua cuenta suya de Twitter sobre el dramático caso de un policía que habría disparado en contra de un sospechoso criminal en Huntington Beach, California. “¿Cómo se debe sentir matar injustamente a alguien?”, se preguntaba el actor por esa noticia.



Otra ironía más es la trama de la película que estaban rodando. Portales especializados en cine indicaron que gira en torno a Harland Rust, un forajido que vive en las sombras dado que ofrecen una jugosa recompensa por su cabeza, se oculta entre las zonas montañosas del desierto y pasa las noches en las planicies del lejano Oeste. El conflicto del filme se produce cuando Lucas, de 13 años y nieto de Rust, es declarado culpable de homicidio involuntario. El menor es sentenciado a la horca. Al enterarse del posible desenlace de su nieto, Rust se plantea como objetivo rescatarlo y huir.



Con información de Efe y AFP

