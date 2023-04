Flora (Margarita Reyes) es una mamá sobreprotectora y controladora. Luna (María Clara Rodríguez) es su única hija y muere. Para Flora este es el peor momento de su vida, asumiendo un dolor que para muchos ni siquiera tiene nombre: el de perder un hijo.

Su duelo es complejo y pone en peligro su estabilidad, su salud, su trabajo y su matrimonio.



Luz Alexi Castillo, de Pato Mojado Producciones, creó la serie de seis capítulos de 30 minutos y basada en dos hechos reales: “Una familia perdió a su hijo en un accidente automovilístico y por muchos años negó su muerte. Siguió con su vida sin mover el cuarto del niño, que convirtió en una especie de santuario y por ende, sus integrantes llegaron a un cuadro depresivo”.

“La otra historia es de una amiga cercana a quien su hija de menos de 3 años se le murió de un cáncer y enfrentó un duelo difícil que gestionó, pero que como es natural tuvo momentos donde recordarla le era muy complicado. A esas dos experiencias sumé textos sobre el duelo, específicamente el de madres que pierden a sus hijos y charlas con especialistas”.



Agrega que “'El abrazo que no te di' es emotiva y pertinente. En un país como el nuestro, donde lastimosamente las muertes tempranas e inesperadas son muy frecuentes, no se han abordado historias que cuenten el proceso que enfrentan los dolientes cuando la ausencia abruma. El duelo, que es algo natural, a veces se sale de control y esa es justamente la temática de la serie”.

La producción se puede ver por Canal Trece, Telecaribe y Teleantioquia (fechas y horarios al final) y Castillo espera comercializarla a traves de plataformas y otros canales.



Durante mucho tiempo, Castillo se desempeñó como periodista de entretenimiento, pero fue encontrando el camino de los guiones. Estuvo en el equipo de 'Retratos' y el año pasado escribió 'Del wok al mollo' y 'Soberbia', para el Canal TRO.



Los libretos los escribió con Rocío Montaño. Actúan, además Julián Trujillo, Amparo

Conde, Luis Enrique Roldán, Susana Rojas, Marisol Correa y Paola Valencia.



“Escribir la serie (en la que hay resiliencia) me demandó mucho esfuerzo porque soy mamá y me causaba dolor solo pensar en que algo así me pasara, pero creo que justamente cuando uno trabaja con esas emociones a flor de piel es posible llegar a un buen puerto. Hubo escenas que me dejaron agotada y pensaba que estaba bien que me sintiera de ese modo, porque si me tocaba, podría tocar a otros”.



Esta serie es ganadora de la Convocatoria Abre Cámara 2022 del Ministerio TIC y el objetivo de todos los que hacen parte de la productora es “seguir desarrollando historias emotivas, pero distintas. Naturalmente, le seguimos apuntando a las convocatorias. En diciembre del año pasado fuimos finalistas en la segunda edición de Navidad en corto, de Studio Universal. Fueron diez cortos seleccionados de Latinoamérica que se emitieron en diciembre por el canal Universal".



¿Dónde y cuándo?

Canal Trece y Telecaribe, hasta el 27 de abril a las 9:30 y 11 p. m., respectivamente Teleantioquia, desde hoy y hasta el 27, a las 10:30 p. m. El 28, dos capítulos, desde las 10 p. m.