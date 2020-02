‘Efecto Pirry’ regresa con el cronista recargado

Pirry está bien. Se siente en su voz y en la pasión con la que habla de su regreso a la televisión mañana, con Efecto Pirry, su programa en el canal Red+.

“Eventualmente tengo bajones, pero la mayoría del tiempo estoy muy bien. Se trata de algo que me pasa desde hace años”, manifiesta sobre su depresión, que a principios de este año lo llevó a estar hospitalizado.



Agradece la solidaridad de la gente y la preocupación de muchas personas, y cuenta que acaba de llegar de México, de un lugar, patrimonio natural de la humanidad, llamado archipiélago de Revillagigedo, cuatro islas que tienen en sus aguas del océano Pacífico una gran cantidad de especies que hay que cuidar.

Pero este es otro programa, porque el Efecto Pirry de mañana lo tiene con una gran emoción: hacerle un homenaje a Ana Cecilia Niño, que murió debido al asbesto. Durante 17 años vivió en Sibaté, Cundinamarca, cerca de una fábrica que utilizaba este elemento, lo que le causó mesotelioma, un cáncer en los tejidos de los pulmones.



Murió en agosto de 2017 dando la batalla para que en el país hubiera una ley que protegiera a las personas que, como ella, han sido afectadas por la proliferación de este material en el ambiente sin ningún control.



Su lucha dio frutos a través de su esposo, su hija y la fundación que lleva su nombre, y el año pasado fue sansionada la ley Ana Cecilia Niño, que prohíbe el uso de asbesto desde 2021 en el país.



Pirry oyó hablar de ella cuando terminaba su programa en RCN, poco antes de tomarse un año sabático.



“Me contactó a finales del 2014, no la conocí, pero hablamos un par de veces, me contó su historia, muy dura. La sentí una mujer dulce y llena de humanidad. Seguí lo que hacía, y también a su familia, y admiré esa cruzada de personas del común, sin ningún tipo de poder económico, solo con su voluntad, que logran una ley”, dice Pirry.

“Yo, como colombiano, espero que esa semilla crezca”, agrega, y por eso se dedicó a buscar no solo la historia de Ana Cecilia Niño, sino que contará que el asbesto ha causado la muerte de 250 personas en el país.

“En Ana Cecilia hay una historia de coraje y empoderamiento importantes. Ella y su familia fueron eficientes a la hora de hablar del problema y del drama que pasaron, y que han pasado otras personas. Es una mujer que inspira”, expresa.



Por eso, es importante hacerle seguimiento a esta ley que busca una Colombia sin asbesto.



“Queremos ver si la ley está funcionado bien, y hasta donde hemos investigado, así es, pero algunas fuentes creen que en el momento de la reglamentación puedan entrar manos interesadas en favorecer esa gran industria”. El objetivo, dice, es el seguimiento.



Su sentido medioambietal lo ha llevado, además, a hacer otros viajes para hablar de las especies que están en peligro de extinción, otro grave problema no solo de Colombia, sino también de varios países, debido a la falta de políticas y a las mafias.



El periodista estuvo en Mozambique, Botsuana, Tanzania, Namibia y las Bahamas antes del huracán, entre otros.



Pirry está de regreso con lo que le gusta hacer: contar historias.

¿Dónde y cuándo?

‘Efecto Pirry’ se verá a partir de mañana, a las 7:30 p. m., por el canal Red+.

CULTURA