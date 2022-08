Tras ocho años alejado de los reflectores, el recordado artista Eduardo Capetillo volverá a actuar en una telenovela. La producción llamada ‘Donde hubo fuego’ debutará este 17 de agosto en la plataforma.



Capetillo es recordado por sus papeles de galán en algunas novelas como ‘¡Vivan los niños!’, ‘En nombre del amor’, ‘Amy, la niña de la mochila azul’ y ‘Soy tu dueña’.



El mexicano de 52 años se había retirado de las pantallas en el 2013 y se estaba dedicando a su familia. En 1994 se casó con Silvia Gaytán, con quien tiene cinco hijos.



En una rueda de prensa con Netflix, habló sobre el significado de este nuevo proyecto. Explicó que en los últimos años ninguna telenovela lo había cautivado lo suficiente para regresar a la actuación. Todo cambió cuando llegó ‘Donde hubo fuego’.



“Desde 2013 tomé un proyecto para televisión y desde 2013 hasta el 2021 había estado alejado de la industria de la televisión… Había tenido algunas ofertas de trabajo y no me había cautivado ninguno de los guiones. Cuando recibo la propuesta de Donde hubo fuego, les pido 5 capítulos para leer, terminando el segundo capítulo hice la llamada a México, porque estaba fuera de México, a mi oficina, y les dije: '¿Qué hay que hacer?'”, manifestó Capetillo.



Otra de las razones por las que aceptó el reto fue para compartir con su hijo mayor, Eduardo Capetillo Gaytán. Esta será la primera vez que el joven de 27 años aparezca en un proyecto de esta magnitud.



Eduardo Capetillo aseguró que se siente orgulloso de ver a su hijo debutar en la producción y poder acompañarlo en el proceso. En la reunión con la prensa, no escondió su felicidad por participar en la telenovela.



“Estoy orgulloso de que nos permita vivir esta oportunidad, muy entusiasmado. Como lo platicaba con mis compañeros: ya hicimos lo que teníamos que hacer; que esto guste o no, ya no está en nuestras manos a partir de este momento, pero como bien lo dijo el productor, cuando tú ves el trabajo que hiciste y lo que pude realizar junto con mi hijo, te llena de orgullo”, expresó el actor.



Por su parte, Capetillo Gaytán afirmó que no le preocupan las comparaciones con su padre. Ahora mismo se encuentra enfocado en demostrar con su trabajo que merece las oportunidades que le están dando.



La telenovela

‘Donde hubo fuego’ llegará a Netflix el 17 de agosto y contará con 40 episodios. El guionista a cargo de la producción es José Ignacio Valenzuela, el mismo que escribió '¿Quién mató a Sara?'.



Algunos de los actores que harán parte del elenco son Polo Morín, Oka Giner, Itatí Cantoral, Esmeralda Pimentel, Mauricio Henao y los Capetillo que empezaron las grabaciones desde agosto de 2021.



La historia involucra temas de misterio y romance. Según la sinopsis entregada por Netflix, la trama girará entorno a la vida de Poncho, quien está intentando resolver el asesinato de su hermano.



Las pistas del crimen lo llevarán a trabajar en una estación de bomberos donde poco a poco se enamorará e irá conociendo más detalles sobre la muerte de su familiar.

