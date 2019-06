La novela que Edith González grabó en Colombia

Una de las decenas de producciones televisivas que grabó la fallecida actriz mexicana Edith González tuvo como lugar de rodaje un municipio patrimonio de Colombia. Se trató de Honda, en el el departamento de Ibagué, en el que en el 2009 se grabó la novela 'Doña Bárbara', una coproducción de Telemundo y Sony Pictures con la realización de RTI.

En la producción, González compartió créditos con actores como el peruano Christian Meier y la estadounidense Génesis Rodríguez.



La novela se basó en la obra homónima de Rómulo Gallegos (que ha sido llevada a la pantalla en chica en varias ocasiones) y se basa en la vida de Bárbara Guaimarán, una rica terrateniente, que fue violada cuando era apenas adolescente.

En diálogo con la publicación 'Tolima 7 Días', de EL TIEMPO Casa Editorial, González destacó en su momento la "grandeza de los paisajes colombianos" y comparó a Honda con México.



“Me gustan mucho los paisajes que tienen en esta hermosa tierra. Lo que más me ha gustado de grabar en Honda es el calor, me siento como en pleno México, me siento como en mi ‘mero mole’, me gusta más que estar en Bogotá porque a mi como que el frío no me va”, aseguró durante el rodaje de la serie.



Los productores del programa eligieron este municipio porque sentían que sus locaciones podían ambientar la época que Gallegos describía en su novela.



“Después de varios análisis con el departamento de arte y buscando la atmósfera del producto, decidimos escoger como locación central a Honda, pues el entorno del río con la montaña nos acercaba al diseño que generaba el pueblo perdido que describe Rómulo Gallegos en su libro”, le dijo Hugo León Ferrer, productor ejecutivo, a 'Tolima 7 Días'.

González, que falleció a sus 54 años tras una batalla contra el cáncer de ovario, aseguró que aprendió mucho de su personaje de Doña Bárbara.



“Aprendí a montar a caballo, el manejo de armas y marcar animales entre otras cosas. Convertirme en Doña Bárbara me ha hecho salirme de mi mundo que es netamente urbano y hacerme prácticamente rural es súper padre”, afirmó.



“El reto de hacer Doña Bárbara, era muy grande y generó en mi muchas expectativas. Interpretar un papel que marcó a una diva mexicana, como lo es María Félix significó mucho. En mi carrera he hecho cosas audaces y esta es una de ellas”, añadió.

