El actor Edgardo Román murió en las últimas horas a sus 71 años.



El bogotano había forjado una carrera artística de 50 años, por lo cual era una de las figuras más reconocidas de la televisión, el cine y el teatro. De hecho, había obtenido un Premio India Catalina y otro Simón Bolívar de televisión.

Su primera novela: Recordarás mi nombre (1976)

También hizo parte de 'Los pecados de Inés de Hinojosa'. Foto: RTI

Edgardo llegó a la televisión en 1976 con la producción ‘Recordarás mi nombre’, producida por RTI.



Luego saltó a ‘La abuela’ (1978), ‘Cuento del domingo’, ‘El Bogotazo’ y ‘Extorsión’, ‘Caballo viejo’ (1988).



Otra de sus producciones fue ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’.



"Lo rico de eso era la transformación, el vestuario. Uno se sentía en otro mundo. Lástima que se acabó la historia nuestra porque era muy rico contarla", aseguró en charla con ‘Bravíssimo’, del canal ‘CityTv’.

'Maten al león' lo consagró gracias a su papel protagónico que le valió un premio India Catalina y el premio Simón Bolívar de televisión. De hecho, también le sirvió para demostrarle a su padre que había nacido para ser un gran actor.



"Mi papá cuando se enteró que iba a ser actor se burlaba un poco. Decía: ‘Con esa cara, el galán de la televisión'", bromeó en su momento.

Gaitán, en ‘El Bogotazo’ (1984)

Un amigo de Edgardo le encontró parecido con el político Jorge Eliécer Gaitán, quien fue asesinado en 1948 y cuya muerte provocó una serie de caos en la capital colombiana y el país.

La serie 'El Bogotazo' fue protagonizada por Román. Foto: RTVC

Ensayó los discursos y se caracterizó con los trajes. Fue un fiel reflejo de Gaitán en la serie ‘El Bogotazo’.



“Me llegaban a las 12 de la noche a cambiarme los textos de los discursos. Yo decía ¿cómo me voy aprender esto ahora? Lo escribía en papel y lo leía. Tenía que interactuar con la mirada para que no se viera que leía”, sostuvo.

Un bogotano más en '‘Romeo y Buseta’ (1987)

La comedia colombiana, al estilo de ‘Don Chinche’, buscó resaltar la cultura bogotana de la época entre los años 80 y 90. La serie representaba a una familia tradicional y mostraba sucesos cotidianos con los que los televidentes se sentían muy identificados.



Usando un hablado ‘golpeado’, Edgardo compartió escenas con Luis Eduardo Arango, Cristina Penagos, Víctor Hugo Cabrera, Vicky Hernández y Jorge Velosa.

Hizo parte de 'Romeo y Buseta' en 1987. Foto: Tevecine

“A veces, las escenas se alargaban más de lo normal”, recordó el actor, pues junto a sus compañeros optaban por improvisar y darle rienda suelta a su imaginación con el visto bueno del fallecido director Pepe Sánchez.

‘Los Victorinos’ (1991)

Esta fue otra de las producciones de ‘RTI’ que se grabó en Medellín y Bogotá, cuya trama estaba enfocada en la vida de tres hombres de diferentes clases sociales. Edgardo actuó allí en una aparición especial bajo el papel de ‘Cervantes’.



“Eran personajes como fáciles porque tenían mucha posibilidad de sacar cosas. No son como el papel de bueno que no puede sobresalir y alejarse un poco del texto”, aseguró.



Así se atrevió a salirse del libreto y darle un toque ‘picante’ al hombre que encarnaba.

‘El Capi’ en ‘La saga, negocio de familia’ (2004)

Otras de las producciones que marcaron su carrera fueron ‘Guajira’ (1996), ‘Carolina Barrantes’ (1998), ‘La baby sister’ (2000), ‘Amantes del desierto’ (2001),’ Amor a la plancha’ (2003) y ‘La saga: negocio de familia’ (2004).



En esta última encarnó a 'Ananías Romero', o ‘El Capi’, un hombre con temperamento fuerte y padre de ‘Marlene Romero’.



“Esos personajes me encantaban. Afortunadamente mi tipología marca eso, (me hace ver) como un guache, agresivo y de temperamento. Eso es lo que me ha salvado como actor: puedo lograr emociones con facilidad”, recalcó.

'El Capi' en la telenovela 'La saga, negocio de familia' (2004). Foto: Caracol Televisión

A partir de ahí, llegaron otros papeles en ‘Lorena’ (2005), ‘Los Reyes’ (2005) y ‘Pura sangre’ (2007).



Su última participación estuvo en ‘La Gloria de Lucho’ (2019) como ‘Gonzalo Díaz’. La novela, del canal ‘Caracol’, también estuvo protagonizada por Enrique Carriazo.

Edgardo Román, quien personificó a 'Gonzalo Díaz', padre del exconcejal en 'La Gloria de Lucho' (2019). Foto: Caracol Televisión

Noticia en desarrollo...