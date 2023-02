El actor estadounidense Eddie Murphy afirmó que estaría “encantado de volver a interpretar a Asno”, personaje animado de la cinta ‘Shrek’ al que le prestó la voz hace 23 años y que obtuvo el Óscar a mejor cinta animada.

La producción se volvió una franquicia que incluye cuatro películas: 'El gato con botas' y su secuela, videojuegos y especiales. Y aunque de 'Shrek 5' se viene hablando desde hace varios años, no se ha materializado.



Eddie Murphy agregó en una entrevista hace unos días que quisiera volver a ser Asno, ya fuera “en esa hipotética quinta entrega o protagonizando su propio spin-off”, dice el portal Spinof:

“Definitivamente, estaría abierto si me ofrecieran otra película de 'Shrek', aceptaría en dos segundos. Me encanta Asno (...) Hicieron las películas de 'El gato con botas' y yo pensé que tendrían que haber hecho una de Asno, que es más gracioso que ‘El gato con botas’. Me encanta ‘El gato con botas’, pero no es tan cómico como Asno”, comentó el actor.



Agregó que la “posibilidad de retomar el personaje depende totalmente de DreamWorks” y que está preparado para volver a ponerle la voz a Asno.

Según Espinof, ese deseo “también lo comparte Mike Myers (la voz de Shrek en inglés), quien declaró hace poco que le encantaría hacer un Shrek al año”.