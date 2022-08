Dustin Hoffman es recordado por sus estupendas interpretaciones en el cine; aunque también ha sonado por sus escándalos.

De familia judía, antes de convertirse en actor, intentó estudiar medicina pero siempre se declaró como un 'mal estudiante'. Su baja estatura -1,67 metros- no fue impedimento para que hiciera sus cursos interpretativos en The Pasadena Playhouse, un icónico lugar de las artes escénicas y luego en el reconocido Actor’s Studio. Allí conocería a otro grande, Gene Hackman, que le ayudó a abrir puertas.



Ganador de dos premios Óscar, Hoffman estuvo en el ojo del huracán luego del rodaje de la multigalardonada 'Kramer vs. Kramer' (1979) que le dejó a él y a su coprotagonista, Meryl Streep, las preciadas estatuillas. Tiempo después, la famosa actriz reveló que Hoffman la manoseó en el set y la golpeó espontáneamente en varias oportunidades, como parte de la filmación -le pegó una cachetada improvisada y lanzó una copa de vino contra la pared, ambas cosas por fuera del libreto-. También acosaba a Streep que se encontraba en duelo por la reciente muerte de su esposo, el actor John Cazale.



El asunto terminó en el distanciamiento de los intérpretes y en el silencio absoluto de Hoffman al respecto.



Pero de su boca sí se conocieron otras escandalosas confesiones: que participó en orgías y tuvo sexo en sitios públicos con actrices famosas y que consumió cocaína hasta que una alergia se lo permitió.



Polémico y talentoso, recordamos los papeles emblemáticos de Dustin Hoffman que cumple 85 años este 8 de agosto.

'El graduado' fue su primer papel famoso. Foto: Archivo. EL TIEMPO

'El graduado' (1967)

Fue su lanzamiento al estrellato. Debatirse entre el amor de Mrs. Robinson (Ann Bancroft) y su hija Elaine (Katharine Ross) le dejó su primera nominación al Oscar.

'Midnight Cowboy' (1969)

Su tremenda interpretación de un ladrón de poca monta, enfermo de tuberculosis, fue la ratificación de su talento. Compartió con Jon Voight en este dramático filme que significó su segunda candidatura al Óscar.

'Todos los hombres del presidente' (1976)

Junto a Robert Redford interpretó a los periodistas de The Washington Post que destaparon el escándalo del Watergate y la posterior caída del presidente Richard Nixon.

'Todos los hombres del presidente', con Dustin Hoffman y Robert Redford. Foto: Archivo. EL TIEMPO

'Kramer vs Kramer' (1979)

Fue su consagración. El relato es el doloroso divorcio de una pareja con un hijo de 8 años, a quien su madre deja en custodia del padre. Ganó su primer premio Óscar.

'Rain Man', junto a Tom Cruise. Foto: Archivo. EL TIEMPO

'Tootsie' (1982)

Un actor de poca monta se disfraza de mujer para poder conseguir un importante papel en una película de médicos. Hay una anécdota: Hoffman les pidió a los maquilladores que hicieran su mejor esfuerzo para que fuera una mujer bonita. Al final se enojó cuando vio el resultado y le dijeron que era lo "más bonito que habían podido conseguir".

'Rain Man' (1988)

Junto a Tom Cruise encarnó una dupla inolvidable en este relato en el que interpreta a un hombre autista. Fue su segundo Óscar.

