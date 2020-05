Con celulares, se produce en Colombia una película sobre la cuarentena

En las actuales condiciones de confinamiento, por causa del nuevo coronavirus, es irónico que el lugar donde más libres podamos sentirnos sea el rincón más pequeño de la casa. La teoría del realizador y productor bogotano Harold Trompetero apunta a que ese sitio es el baño.



“Todos hemos perdido la privacidad (si no se vive solo): no hay lugar para estar en intimidad, llorar, gritar o descansar. El único sitio que medio ayuda a estar con uno mismo es el baño. Y eso”, asegura, en medio de una de esas estruendosas carcajadas que lo caracterizan.



Trompetero está en su casa, como casi todo el mundo por esos días. Desde allí ha trabajado en su nuevo proyecto que para muchos puede sonar descabellado: una película hecha en plena cuarentena, filmada con celulares y con todos los estándares de calidad, pues no es una producción para streaming, sino que está pensada para proyectarse en pantallas grandes, cuando las salas de cine reabran su operación.

“Queremos que la gente se ría de lo que estamos viviendo”, comenta el cineasta, apelando a ese humor que caracteriza al colombiano en medio de las tragedias y las dificultades. “Se verán los intentos por trabajar con los hijos, literalmente, encima; la proeza que significa mantener a un chiquito estudiando en el computador; la imagen destruida de esas parejas que se veían perfectas y que en realidad son un completo desastre...todos los dilemas que estamos viviendo”.



La idea de 'El baño: el refugio en la cuarentena', como se titula el filme, surgió a partir de una campaña institucional sobre el confinamiento que le encargaron a Trompetero. La tuvo lista en cinco días, un récord absoluto para un proyecto así. En ese momento se imaginó que hacer una película no era imposible.

“Todos los procesos han sido paralelos: la parte técnica, el casting, el guion, búsqueda de locaciones, y el rodaje que empieza esta semana. Procesos que duran seis meses los estamos apurando en 15 días”, cuenta.



El director de comedias taquilleras como El paseo, Dios los junta y ellos se separan y Mi gente linda, mi gente bella, y de títulos más personales como Diástole y Sístole; Riverside; Locos, y Perros –esta última que protagonizó John Leguízamo-, ya cuenta con el apoyo de Cinecolor y con un equipo de producción que no ha salido de sus casas para trabajar en la nueva historia.

Otra de las sesiones virtuales para preparar el rodaje de 'El baño'. Foto: Trompetero Producciones



“Estamos demostrando que sí se pueden hacer cosas. Mientras el gremio está peleando, haciendo protocolos, y esperando a que el gobierno o Netflix les dé plata, pues hay que seguir generando contenido decente”, cuenta el director, a quien por estos días de alto consumo digital le han comprado todo su portafolio de películas.

“Mi angustia es que la industria de la que he vivido durante más de 20 años va a estar muy apaleada cuando acabe la cuarentena. Hay mucho miedo entre la gente para volver a las salas, así que intentaremos conquistarla con ideas nuevas”, agrega.



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @s0f1c1ta