Dura carta del canal RCN sobre comentario de Ómar Rincón

El presidente del Canal RCN, José Antonio de Brigard, le hizo llegar al director de EL TIEMPO una carta en la que se queja de las “graves y temerarias afirmaciones” que sobre ese medio y el grupo empresarial al que pertenece hizo el columnista Ómar Rincón, el pasado 27 de abril.

En su misiva, De Brigard se refiere al siguiente comentario de Rincón:



“Si este noticiero no se pone en los zapatos de los colombianos sino de sus amos políticos, nunca saldrá de abajo. Pero RCN va tranquilo, lo que no da el noticiero el Gobierno lo pone. ¡El Canal de RCN la tiene clara! Noticias militantes de propaganda gubernamental para que el Gobierno le ayude y favorezca los negocios que les importan (gaseosas, jugos, azúcar, fútbol y muchos más)”.



El directivo de RCN anota en un aparte de la carta: “Basta leer este párrafo para entender que se configuran con toda claridad y de manera deliberada para causar un perjuicio, afirmaciones injuriosas y calumniosas, que nos resultan a todas luces inaceptables, que nos afectan a todos nosotros y a nuestros colaboradores en nuestra dignidad, en nuestra honra, en nuestra reputación, en nuestro prestigio profesional y de manera manifiesta en nuestro entorno comercial y publicitario”.



De Brigard aclara que la compañía que representa en ningún momento quiere interferir en la opinión libre de los colaboradores de este diario. “La libertad de opinión constituye para nosotros un principio inquebrantable, y siempre hemos entendido así las opiniones de toda tolda que se puedan formular sobre el proceder de este Grupo Empresarial. Pero aquí no se trata del ejercicio de la opinión libre, sino de afirmaciones injuriosas y calumniosas que, de conformidad con la abultada jurisprudencia y doctrina, no están cobijadas ni comprendidos dentro de la libertad de opinión”.



Por tal razón, el directivo del canal nacional finaliza su carta manifestando: “En particular, la jurisprudencia colombiana ha diferenciado con claridad las opiniones que emiten los comunicadores en el contexto natural de su actividad, de las informaciones y afirmaciones que están en el deber de soportar y verificar quienes utilizan formatos de opinión o crítica para divulgar información falsa. No solo asumen responsabilidades profesionales, sino que también transitan por la esfera de la responsabilidad penal”.



