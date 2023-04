La película ‘Dungeon and Dragons’ ha logrado triunfar en la taquilla de los Estados Unidos y Canadá en su primera semana de estreno, recaudando 38,5 millones en su primer fin de semana, de acuerdo con el diario ‘Variety’. Un muy buen desempeño, según expertos.



Según la revista especializada en cine, televisión y videojuegos ‘Spin Off’, la película ha recaudado más de 71,5 millones de dólares a nivel mundial, desbancando en el primer puesto a la película ‘John Wick 4’.

El largometraje producido por Paramount y eOne, ambientado en un universo medieval-fantástico, recibió críticas y una recepción "notable" del público, y tiene "el potencial para generar secuelas", según David A. Gross, del gabinete Franchise Entertainment Research.



Supera a la cuarta entrega de la saga ‘John Wick’, en la que Keanu Reeves retoma su papel de asesino a sueldo, esta vez para combatir a un grupo criminal internacional, segunda cinta de la taquilla con 28,2 millones de dólares obtenidos en su segunda semana de proyección.

(Lea también: Murió Christo Jivkov, actor de ‘La pasión de Cristo’).

Facebook Twitter Linkedin

Según la revista especializada en cine, televisión y videojuegos ‘Spin Off’, la película ha recaudado más de 71,5 millones de dólares a nivel mundial. Foto: Instagram: @dungeonsanddragonsmovie

(Le puede interesar: ‘Un honor llegar a esta casa’: Lina Pulido, nueva presentadora de Arriba Bogotá).

El nuevo episodio de la saga ‘Scream’, ‘Scream VI’, con Courteney Cox y Jenna Ortega, se mantiene en la tercera posición, con 5,3 millones de dólares en su cuarta semana en la pantalla grande. El temible ‘Ghostface’ vuelve en esta película que mezcla terror y autoburla, esta vez en Nueva York.



La cinta bíblica de Angel Studios ‘His only son’, que recrea el sacrificio de Isaac a manos de Abraham, ocupa el cuarto lugar con 5,3 millones de dólares recaudados en su primera semana en salas. La película de boxeo ‘Creed III’, la novena de la saga ‘Rocky’ y la primera sin Sylvester Stallone, cae al quinto lugar, con 5 millones de dólares en su quinta semana. Es el primer film realizado por Michael B. Jordan, también protagonista en la cinta.

Las otras cinco películas del listado de las 10 más vistas fueron: ‘íShazam!: La furia de los dioses’ (4,7 millones de dólares), ‘A Thousand and One’ (1,8 millones), ‘65: Al borde de la extinción’ (1,6 millones), ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumian’ (1,2 millones) y ‘Jesús Revolution’ (1 millón).



Según la revista ‘Variety’, se espera que las próximas semanas haya una fuerte venta de taquilla para 'Dungeons and Dragons: honor entre ladrones' y logre recaudar mucho más dinero, puesto que para la producción de la película se invirtieron más de 150 millones de dólares, financiados por Paramount.

(De interés: Air Jordan, una marca de tenis que hizo historia y llegó a la pantalla grande).

Los expertos consideran que las próximas semanas serán decisivas para determinar el éxito financiero de la cinta, lo cual determinará si se harán secuelas de esta película adaptada de un videojuego.

En Colombia se estrenó el 30 de marzo en las salas de cine de todo el país.

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

*Con información de AFP

Más noticias en EL TIEMPO

'Deadpool 3' traerá de vuelta a dos personajes amados por los fanáticos

¿Por qué María Alejandra Villamizar se va de 'La Luciérnaga'?

Shakira le responde a Piqué: 'Orgullosa de ser latinoamericana'