Este 4 de abril la producción de la película 'Barbie' sorprendió a las miles -incluso millones- de personas que esperaban con ansias un adelanto, revelando el segundo teaser trailer oficial.



Ya se sabía que esta versión de la aclamada directora Greta Gerwig -famosa por 'Mujercitas' (2019)- tendrá a Margot Robbie y a Ryan Gosling como protagonistas en los papeles de Barbie y Ken, pero poco o nada se conocía del resto del cast.



Pero con la publicación de este nuevo adelanto fueron zanjadas muchas dudas.

Lo cierto es que aún no es claro cuál será la trama, pero ya por lo menos hay un lema: "Ella lo es todo, él solo es Ken", y en las imágenes se ve a la pareja en un mundo lleno de más Barbies y más Kens, pero cada uno con una apariencia y una personalidad diferente.



Así, se supo que tres de los actores de 'Sex Education' vuelven a compartir set. Se trata de Ncuti Gatwa, Emma Mackey y Connor Swindells.

Emma Mackey interpreta a una Barbie con un Premio Nobel de Física. Foto: Barbie The Movie

De igual forma, tres de los personajes serán humanos: los de America Ferrera, Ariana Greenblatt y Helen Mirren, quien narrará la historia.



El actor chino-canadiense Simu Liu, quien deslumbró a los fanáticos de Marvel en 'Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos', también tendrá un rol como Ken.



Pero sin duda alguna la gran sorpresa fue la adición al elenco de Dua Lipa. La cantante de pop no solo grabó varias canciones para la banda sonora, sino que actuará como la Barbie Sirena; para ello utilizará un styling completamente azul, con peluca y maquillaje de ese color, y accesorios inspirados en el mar.

Cómo surgió la idea de grabar 'Barbie' con actores de carne y hueso

En noviembre de 2022 Dua Lipa había tenido de invitada en su podcast 'At Your Service' a Greta Gerwig. Allí hablaron del filme y la directora reveló que desde antes de 'Mujercitas' había puesto sus ojos sobre su actual protagonista, Margot Robbie: "Era tan impresionante e inteligente que me dije a mí misma 'si tengo la oportunidad de trabajar con ella en el futuro, lo haré'".



Sin embargo, el contacto no lo hizo ella con Mattel y tampoco le preguntó a Robbie si quería actuar en su película, sino que fue todo lo contrario: la actriz había comprado los derechos de 'Barbie' a Mattel y una vez se decidieron a hacer la película llamó a Gerwig y le preguntó si estaba interesada en escribirla para ellos. "Le dije que sí y que Noah Baumbach lo haría conmigo, sin consultarle a él primero", admitió en el podcast.



La película empezó a cocinarse en marzo de 2020, las grabaciones iniciaron en marzo de 2022 y llegará a las salas de cine el 21 de julio de este año.



Aquí puede ver el tráiler:

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS