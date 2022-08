El viaje de 'Yusuke Kafuku', actor y director de teatro que está tratando de cerrar una herida profunda por un drama personal y a la vez se aventura de montar una obra lejos de su hogar es la base de esta cinta, que causó revuelo entre la crítica internacional desde que se dejó ver en varios festivales de cine.

En su trayecto 'Kafuku' tiene asignada a una joven como chofer, quien se convierte en la compañera de algunas conversaciones que van revelando dramas y conflictos del pasado.

Dirigida por Ryusuke Hamaguchi, la película 'Drive my car' ganó en el Festival de Cannes el premio a mejor guion, se llevó el Óscar y el Globo de Oro en el apartado a mejor película internacional y, tras un indiscutible éxito entre cinéfilos, ahora acaba de recibir el reconocimiento de la por la Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci) como la mejor película de este año.



Otro tema: La migración no es cómo la pintan: así es 'Un parcero en Nueva York'

Según The Hollywood Reporter, Drive my Car le ganó en la selección a películas como Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson; El poder del perro, de Jane Campion y The Worst Person of the World, de Joaquim Trier y Triangle of Sadness.La cinta japonesa 'Drive my Car' está inspirada en adaptada de un cuento del escritor Haruki Murakami.

Facebook Twitter Linkedin

Las conversaciones son el motor de este drama contenido y muy humano. Foto: archivo particular

"Es una historia fascinante sobre la confianza y la traición (...) Pese a su locuacidad y su fluidez, Hamaguchi nunca pierde de vista la intriga psicosexual que da impulso al relato de Murakami”, se consignó en IndieWire.

“Esta adaptación habilidosa, inteligente y suave de Drive my Car' no parece una extensión del delicado material original. Persigue una quietud cinematográfica que encaja con la prosa sencilla y serena de Murakami".



Puede leer: Museo de los Óscar recupera el cine afroamericano que Hollywood olvidó

Aunque al crítico de 'El País', Carlos Boyero, no le gustó: "No logro llegar al final, la modorra me invade desde el principio. Qué manía la de alargar tanto las películas. Le ocurre fundamentalmente a aquellas en las que el director no sabe contar una historia o esta carece del menor interés", escribió.

Sin embargo, es un punto de contraste en un universo de muchos reconocimientos. El Gran Premio Fipresci, le será entregado a la película el 16 de septiembre en la gala inaugural del 70ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Más noticias

Dragon Ball, en su semana de estreno, ya lidera taquilla en Norteamérica



Pierce Brosnan hará parte del Universo DC como el superhéroe ‘más sabio’



Este es el ranking de famosos que malgastan agua durante la sequía



CULTURA

​@CulturaET