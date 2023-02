Los live actions continúan posicionándose como grandes apuestas de las productoras, que, tal vez, con el deseo de apelar a la nostalgia, están reviviendo aquellas historias que marcaron a distintas generaciones cuando eran jóvenes.



‘La Bella y la Bestia’, ‘El Rey León’ y ‘La Sirenita’ son algunos ejemplos. De hecho, hace pocos días se revelaron nuevas imágenes de esta última, cuyo estreno en cines será el 26 de mayo de 2023.

Siguiendo los pasos de Disney, Dreamworks prepara una adaptación a la vida real de ‘Cómo entrenar a tu dragón’ que llegará a los cines en 2025. Así lo informó la revista ‘Vanity Fair’.



Según este medio, el mismo director que estuvo a cargo de las tres películas animadas regresará para escribir y dirigir esta historia. Se trata de Dean DeBlois, quien también hizo el filme de ‘Lilo y Stich’ de 2002.



En la producción estará Marc Platt, nominado a mejor película por ‘La La Land’, ‘Bridge of Spies’ y ‘Trial Of The Chicago 7’.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS