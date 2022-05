A partir de hoy, 5 de mayo, todos los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel podrán disfrutar de 'Doctor Strange: en el multiverso de la locura' (Doctor Strange in the Multiverse of Madness).



(Además: Doctor Strange 2: cuál es su relación con otros personajes de Marvel)

La nueva película del famoso personaje, que aprende de las artes místicas después de que un accidente acaba con su carrera como médico, muestra todas sus facetas, incluyendo las más oscuras.

‘Doctor Strange’ pone a prueba el concepto del multiverso. Foto: CORTESÍA

“Creo que es emocionante cuando sabes que vas a desafiar a un personaje y probar sus límites, y ver cómo los desafíos lo van cambiando, en quién se transforma al final. Es un poco como una progresión, una experiencia de aprendizaje para él, de su desarrollo", contó Benedict Cumberbatch, el actor británico que interpreta al protagonista.



El filme, dirigido por Sam Reimi y en el cual también actúan Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, entre otros, es esperado con ansias por los fanáticos, al igual que todas las últimas entregas de la fase cuatro de Marvel, que ha traído muchas sorpresas.



Es por eso que los críticos de cine alrededor del mundo no han tardado en reaccionar a la cinta, que desbloquea el multiverso y amplía sus límites más que nunca.



(Puede leer: La locura de ser muchas veces el Doctor Strange, según Benedict Cumberbatch)

Algunas de las reacciones

En el portal 'Rotten Tomatoes', especializado en revisión y reseñas para cine y televisión, se reúnen las reacciones de los críticos más famosos alrededor del mundo. Estas son algunas de ellas:

Se extiende vertiginosamente hacia los lados en universos paralelos y líneas de tiempo alternas FACEBOOK

TWITTER

"La salida de MCU más fuerte desde Black Panther ... tanto Marvel Machine como Raimi disfruta de su regreso a la pantalla grande después de casi 10 años, desplegando cada truco que guarda bajo la manga", aseguró Trace Sauveur, de 'Austin Chronicle'.



"La historia hace apuestas apocalípticas: el destino del multiverso; la lucha entre el bien y el mal— parecen curiosamente triviales", dijo AO Scott, del 'New York Times'.



"Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una experiencia taquillera única y una película pura y sin adulterar de Sam Raimi que, aunque no es el loco viaje a través del Multiverso que esperábamos, ofrece un viaje divertido y teñido de terror", afirmó Josh Wilding, de 'ComicBookMovie.com'.



"El MCU se extiende vertiginosamente hacia los lados en universos paralelos y líneas de tiempo alternas antes de establecerse en una historia más íntima de dudas y autorreflexión, sobre las elecciones que hacemos y las alternativas que nos persiguen", manifestó Gayle Sequeira, de 'Film Companion'.



"'Doctor Strange 2' no extiende piedad a aquellos que simplemente buscan entretenimiento escapista de superhéroes. Estudia o corre el riesgo de sufrir una desorientación completa", escribió Peter Howell, de 'Toronto Star'.

