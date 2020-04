Dos series del FBI se unen en un caso en televisión

Unir dos series no es algo nuevo en la televisión estadounidense (se lo conoce como crossover), pero últimamente ese formato de fusión de historias ha mantenido un ritmo de exposición importante, sobre todo en proyectos policíacos del productor Dick Wolf, el mismo de La ley y el orden: U. V. E., junto a Chicago Fire y Chicago P. D., que recientemente lo hicieron en un episodio llamado One Chicago.

Ante este panorama, y dado que la receta funciona muy bien para los fanáticos (que casi siempre suelen coincidir en ambas producciones), ahora las series FBI y FBI: Most Wanted unen fuerzas en un capítulo especial que se emitirá el 28 de abril a las 9:50 p. m., por el canal de televisión paga Universal.



La trama gira en torno al escuadrón de FBI que pide ayuda al equipo de FBI: Most Wanted para investigar lo que pasó con un sospechoso que fue arrestado por el agente Jess LaCroix (Julian McMahon).

FBI gira en torno a las misiones de Maggie Bell (Missy Peregrym) y su pareja, el agente Omar Adom Zidan (Zeeko Zaki), quienes luchan contra el terrorismo, el crimen organizado y hacen contrainteligencia para mantener a la ciudad de Nueva York y a los Estados Unidos fuera de peligro.



Mientras que FBI: Most Wanted se desarrolla a partir de Croix (LaCroy), que supervisa a un grupo dedicado a rastrear y capturar a los criminales más buscados a través de una red encubierta que trabaja en campo todo el tiempo.



“La experiencia de trabajar en este crossover y con Julian fue asombrosa, es un actor increíble. Fue un esfuerzo muy fuerte anímica y emocionalmente. Creo que a los fanáticos les va a encantar como se expande el universo del FBI a través de ambas ficciones, pero con un elemento realista muy importante”, explicó el actor Zeeko Zaki en una entrevista.

Zaki comenzó su carrera en Hollywood desde abajo, como extra, y ahora reconoció la importancia del género policíaco en su evolución actoral.



“Tuve un proceso muy emocionante hasta llegar a lo que ahora es mi trabajo. A veces no era tan fácil de lograr, pero después de seguir insistiendo, después de mucho esfuerzo y dedicación y de nunca parar, he conseguido llegar hasta aquí”, comenta.



“Ahora me siento muy afortunado de representar al FBI y estar del lado de los grupos de primera respuesta, sean bomberos, médicos, policías, entre otros, ya que son gente que protegen a los demás y en este momento, cuando todo se pone en perspectiva, queremos hacerlo de la mejor manera posible”, agrega.



Frente al crossover, explicó que se trata de que ambas historias vayan muy fluidas y manteniendo un exigente manejo de las técnicas reales que usa el FBI en la vida real

.

“Tenemos a un asesor del FBI que nos va guiando y enseñando cómo se comporta en verdad un agente real. Es alguien que en determinado momento nos enseña cómo debemos caminar o hablar, todo eso hace que en verdad creas que el personaje es un agente del FBI”.



Para él, la idea es que “lo que se muestra al público sea lo más cercano posible a ese trabajo en la vida real”, recalca acerca de una dinámica que se va a replicar al cuadrado en pantalla y posiblemente dé paso a otras interacciones entre ambas series en un futuro cercano.

CULTURA@CulturaET