Entre 1962 y 1964 el terror se apoderó de las mujeres solteras y jóvenes de Boston. No era una sensación exagerada, pues en esos dos años un asesino en serie se dedicó a cometer esos crímenes teniendo como víctimas a 13 mujeres que tenían esas características.

El caso se hizo famoso en los medios de comunicación y cinco años después se estrenó una película que recreaba la vida del llamado ‘Estrangulador de Boston’, como lo bautizaron en su momento.



El actor Tony Curtis dejó a un lado su papel de galán y se metió en la piel de Albert DeSalvo, el hombre que condenado por los asesinatos cuando se llevó la historia al cine.



Su trabajo en el filme homónimo causó terror y popularizó el caso en todo el mundo. El thriller policíaco contaba los sobresaltos de la investigación y trataba de ahondar en las motivaciones del maniático, pero dejaba a un lado una pieza importante de la historia.



Loretta McLaughlin, una periodista oriunda de Woburn, Massachusetts que comenzó a trabajar en el periódico Boston Record-American a principios de los 50 como redactora de notas de estilo de vida. Tras una década dedicada, siempre quiso dar un paso adelante como reportera, lo que la llevó a investigar los móviles de las víctimas que fueron estranguladas.



Loretta McLauglin (Keira Knightley). Foto: Fotos: Star+

Ella fue la primera en relacionar los crímenes, pero no fue tomada tan en serio por sus colegas del diario.

Jean Cole (Carrie Coon) fue la otra periodista que trabajó en los informes. Foto: Fotos: Star+

Un episodio que tomó el realizador y guionista Matt Ruskin para su película El estrangulador de Boston, que solo coincide en el nombre con el filme de Curtis, pero que explora las tensiones y batallas de McLauglin (Keira Knightley–junto a su colega y amiga Jean Cole (Carrie Coon)–, al querer contar nuevos y reveladores detalles del caso de DeSalvo, mientras sorteaban el machismo reinante en esa época. Manteniendo ese aire de policíaco y tensión que se respiraba en ese momento en Boston.



Matt Ruskin conversó con EL TIEMPO acerca de esta película, que se estrena hoy en la plataforma de streaming Star+.

“Tuvimos a Knightley en el papel de Loretta McLaughlin, ella es una gran actriz y era perfecta para el reto.Una de las cosas que buscábamos era que se conectara a las batallas que íbamos a reconstruir en la pantalla y Keira logró eso a un nivel muy personal”, comentó Ruskin en una charla vía Zoom.



“Leí mucho en un principio sobre el asesino en serie y luego descubrí otra capa del misterio alrededor de los asesinatos y la manera como McLauglin fue armando el rompecabezas. Crecí en Boston, vi la película de Curtis y conocía un poco los sucesos, pero cuando comencé el trabajo me di cuenta que no sabía mucho en realidad y que podía contarla desde otra perspectiva”, recalcó.



Ruskin dice que no tuvo una influencia muy marcada en el filme de 1967, pero si mantuvo ese ambiente denso y oscuro que rodeó al caso. No solo en un aspecto emocional, sino también estético.

Boston se dejó arrastrar por el miedo durante los asesinatos.. Foto: Fotos: Star+

Su propuesta alrededor del Estrangulador de Boston está rodeada de claroscuros, sumando prejuicios laborales sexismo y, como lo dice el propio director: “Giros inesperados y situaciones donde nada es lo que parece”.



En su búsqueda de un nuevo perfil para la historia se reencontró con teorías como la que planteaba (y que hoy sigue resonando) que DeSalvo no cometió los asesinatos solo. “También tuvimos acceso a material de la familia de Jean Cole, que tenía una vasta experiencia como reportera y consiguió un vínculo profesional muy sólido con McLaughlin”, recordó. Cole falleció el 8 de agosto de 2015 y la verdadera McLaughlin murió en 2018.

“Ellas tenían diferentes puntos de vista y maneras de trabajar y ese contraste fue espectacular para la trama”, aseguró el director.

En realidad El estrangulador de Boston no se queda en el típico por criminales que se convirtieron en parte de la historia, sino en quienes asumen el reto de no tragar entero y se dedicaron a buscar la verdad, no sin antes revelarse ante la sociedad para mostrar su valor por encima del miedo o el sexismo.

“Esta película expone a dos talentosas y ambiciosas reporteras que le probaron al mundo que tenían todas las capacidades para hacer historia por su trabajo”, finaliza Matt Ruskin, quien rinde tributo al periodismo y su relevancia en una época cuando el miedo e histeria abrazaron a una sociedad.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1