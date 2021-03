Dos nominaciones para Citytv en los premios India Catalina

Citynoticias, de Citytv, canal de EL TIEMPO Casa Editorial, está nominado en la categoría de mejor noticiero regional o local en los Premios India Catalina de Televisión, y compite con Enlace Trece, de Canal Trece; Noticias Telemedellín, de Telemedellín, y el Noticiero 90 minutos, de Telepacífico.



Igualmente, Sandra Vélez, conductora de Citynoticias y Arriba Bogotá, esta nominada como mejor presentador(a) de Noticias y/o de deportes, con Andreína Solórzano, de Noticias Caracol; Andrea Jaramillo, de Noticias RCN; Claudia Palacios, de CM& La Noticia, y Luz Angelly Rodríguez Palta, del Noticiero 90 minutos, de Telepacífico.

Este año, produciones como El robo del siglo, de Netflix, tienen varias nominaciones, entre ellas libreto, dirección, actriz protagónica y actor protagónico (compiten Andrés Parra y Christian Tappán en la misma categoría) y serie.



Igualmente, La venganza de Analía, de Caracol, y Pa' quererte, de RCN, son las producciones de televisión abierta más nominadas, con Amparo Arrebato, de Telepacífico.



RTVC Sistema de Medios Públicos tiene 22 nominaciones y el premio A toda una vida Víctor Nieto será para Kepa Amuchastegui.



Desde la tarde del 17 de marzo y hasta el 25 de marzo estarán abiertas al público las votaciones en www.premiosindicatalina.com.



La ceremonia de premiación será el 26 de marzo, en el marco del FICCI INTERRUPTUS, edición especial del Festival Internacional de Cine de Cartagena.



A continuación los nominados.



Mejor producción de entretenimiento:

• A través de la ventana / Canal Capital

• De barrio en barrio / Televisión Regional del Oriente Canal Tro

• La tele letal / Red+ Claro

• The Suso's show / Caracol Televisión

• 4 Preguntas a la historia / Señal Colombia



Mejor Presentador(a) de Programas de Entretenimiento:

• Andrea Echeverri / El destapabocas / Canal Capital

• Camila Rivas / Resonantes/ Canal Trece

• Cristina Hurtado/ Guerreros / Canal 1

• Fabio Rubiano /4 preguntas a la historia / Señal Colombia

• Paulina Vega / A otro nivel / Caracol Televisión



Mejor Programa Infantil y/o Juvenil:

• Claro Gaming / Red+ Claro

• El fuerte / Canal Telecafé

• Laika en las estrellas / Cabecitanegra Producciones para Canal Trece, Señal Colombia y Canal Capital

• Las crónicas elefántiles – Segunda temporada / Ad infinitum para Señal Colombia

• Mito-agentes / Televisión Regional del Oriente Canal Tro



Mejor Programa Reality o Concurso:

• A otro nivel / Caracol Televisión

• El destapabocas / Canal Capital

• El hermano menor - Segunda Temporada / Mar de Leva Producciones para Telecaribe

• El que sabe, sabe/ Telepacífico

• Patrulla médica – Segunda Temporada / Señal Colombia



Mejor Producción Audiovisual de Humor:

• Chichipatos / Netflix

• Monólogos sin propina / Telemedellín

• República de comedia / Señal Colombia

• The Juanpis Live Show / Mico Media Group / Riaño Producciones



Mejor Producción Audiovisual de Animación:

• Las crónicas elefántiles – Segunda Temporada / Ad infinitum para Señal Colombia

• Guillermina y Candelario – Quinta Temporada / Señal Colombia

• Desocupe masivo / Desocupe Masivo

• Madhouse / La tina

• Zooñadores / Teleantioquia



Mejor Director o Directora de Música:

• Andrea Echeverri y Juan Pablo Velásquez / El destapabocas / Canal Capital

• Bella Álvarez y las nadas / Teleantioquia

• Carlos Aguera / Amparo Arrebato / Telepacífico

• Nicolas Uribe, David Arias y Sebastián Luengas / Amar y vivir / Caracol Televisión

• Nicolas Uribe / Pa´quererte / Canal RCN



Mejor Director o Directora de Arte:

• Ana Paula Zamudio / La venganza de Analía / Caracol Televisión

• Ana Paula Zamudio / Pa´Quererte / Canal RCN

• Hernán García / Chichipatos / Netflix

• Rosario Lozano / A la luz de mi oscuridad / Yuma Video Cine E.U

• Yasmín Gutiérrez / El robo del siglo / Netflix



Mejor Fotografía:

• Andrés Morales / Zapata, el gran putas / Telepacífico

• Ernesto García / La búsqueda es contigo / Canal Institucional

• Fernando La Verde Jr. / A la luz de mi oscuridad / Yuma Video Cine E.U

• Lukas Cristo / La Venganza De Analía / Caracol Televisión

• Paulo Pérez / El Robo Del Siglo / Netflix



Mejor Editor:

• Andrés Porras / El Robo Del Siglo / Netflix

• Gabriel González Balli / Verdad Oculta / Canal RCN

• Luis Daniel Mora / Territorio mágico / Señal Colombia

• Marlon Cortés y Alejandro Arias / La Venganza De Analía / Caracol Televisión

• Mauricio Vergara / Escénica / Telepacífico



Mejor Talento Infantil de la Industria Audiovisual Nacional:

• Hanny Vizcaíno / Pa´Quererte / Canal RCN

• Juan Felipe Suárez / Alex de todas formas – Segunda Temporada / Señal Colombia

• María Fernanda Duque / La venganza de Analía /Caracol Televisión

• Tonatiuh Ramírez / Fuerte / Canal Telecafé



Mención Especial - Mejor Producción de Canal Comunitario:

• Gente de Montaña / Corporación Colectivo de Comunicaciones Viento en Popa

• Támesis Bajo Pandemia / Támesis TeVe

• Salvemos la Escuela / Comuna 13 Televisión



Mención Especial a Mejor Producción de Inclusión Social:

• Sentir / Teleantioquia

• Venezuela en la casa / Señal Colombia

• Zapata, El Gran Putas / Telepacífico

• El ciego de oro / Dieciséis 9 Films Para Canal Trece y Canal Capital

• La búsqueda es contigo / Canal Institucional



Mejor Noticiero Nacional:

• CM& La Noticia / Canal 1

• Noticias Caracol / Caracol Televisión

• Noticias Uno / NTC Televisión para Cablenoticias



Mejor Noticiero Regional o Local:

• Citynoticias / CityTV

• Enlace Trece / Canal Trece

• Noticias Telemedellín / Telemedellín

• Noticiero 90 Minutos / Telepacífico



Mejor Presentador(a) de Noticias y/o de Deportes:

• Andreína Solórzano / Noticias Caracol / Caracol Televisión

• Andrea Jaramillo / Noticias RCN / Canal RCN

• Claudia Palacios / CM& La Noticia/ Canal 1

• Luz Angelly Rodríguez Palta / Noticiero 90 Minutos / Telepacífico

• Sandra Vélez / Citynoticias / CityTV



Mejor Producción Periodística y/o de Opinión:

• Armero, una tragedia que le sigue doliendo a Colombia / Telepacífico

• Frente al espejo / Canal Capital

• Efecto Pirry: Racismo y Desigualdad / Red+ Claro

• La Pulla / El Espectador



Mejor Producción Documental:

• Balada para niños muertos / Telepacífico

• Kade / Universidad Javeriana

• Paro nacional de 2019, la protesta social que sacudió a Colombia / El Espectador

• The smiling Lombana / Caracol Televisión

• Zapata, El Gran Putas / Telepacífico



Mejor Producción de Serie Documental:

• Bicentenarias: mujeres que cambiaron la historia / Cabeza Rodante Producciones para Canal Capital

• Contra el olvido / Señal Colombia

• Días de noticias – Segunda Temporada / Corporación Canal Universitario Nacional ZOOM

• Escénica / Telepacífico

• Matarife / Daniel Mendoza



Mejor telenovela, serie o miniserie:

• Camilo Prince, Pablo González, Natalia Santa y Nicolas Serrano / El Robo del Siglo / Netflix

• Carlos Millán, Ana María Castiblanco, Cristian Pinzón, Santiago Jiménez y Carolina Loaiza / Paseadora de perros abueles / Echando Globos para Canal Capital

• Juan Andrés Granados, Paola Arias, Fernán Rivera, Juan Carlos Troncoso, Elkim Ospina, Liliana Guzmán y Ana Fernanda Fernández / Pa’ Quererte / Canal RCN

• Said Chamie y Claudia Sánchez / La venganza de Analía / Caracol Televisión

• Teresa Saldarriaga García / A la luz de la oscuridad / Yuma Video Cine E.U para Canal Trece



Mejor Director de Telenovela, Serie o Miniserie:

• Camilo Vega y Lucho Sierra / La Venganza De Analía / Caracol Televisión

• César Ibagón / Sentir / Teleantioquia

• Jorge Alí Triana y Rodrigo Triana / Verdad Oculta / Canal RCN

• Laura Mora / El Robo del Siglo / Netflix

• Liliana Bocanegra y Luis Velasco / Amparo Arrebato / TelepacÍfico



Mejor Libreto de Telenovela, Serie o Miniserie (original o adaptación):

• Camilo Prince, Pablo González, Natalia Santa, Nicolas Serrano / El Robo del Siglo / Netflix

• Carlos Millán, Anamaría Castiblanco, Cristian Pinzón, Santiago Jiménez y Carolina Loaiza / Paseadora de perros abueles / Echando Globos para Canal Capital

• Juan Andrés Granados, Paola Arias, Fernán Rivera, Juan Carlos Troncoso, Elkim Ospina, Liliana Guzmán y Ana Fernanda Fernández / Pa’ Quererte / Canal RCN

• Said Chamie y Claudia Sánchez / La venganza de Analía / Caracol Televisión.

• Teresa Saldarriaga García / A la luz de la oscuridad / Yuma Video Cine E.U para Canal TRECE



Mejor Actriz Protagónica de Telenovela, Serie o Miniserie:

• Marcela Benjumea / El robo del siglo / Netflix

• Carolina Gómez / La venganza de Analía / Caracol Televisión

• Cecilia Navia / A la luz de la oscuridad / Yuma Video Cine E.U / Canal Trece

• Helena Mallarino / Paseadora de perros abueles / Echando Globos para Canal Capital

• Martha Isabel Bolaños / Amparo arrebato / Telepacífico



Mejor Actor Protagónico de telenovela, serie o miniserie:

• Andrés Parra / El robo del siglo / Netflix

• Christian Tappán / El robo del siglo / Netflix

• Diego León Hoyos / Paseadores de perros abueles / Echando Globos para Canal Capital

• Hernán Méndez Alonso / El juicio del conde / Bitácora 5.0

• Sebastián Martínez / Pa’ Quererte / Canal RCN



Mejor Actriz de Reparto Telenovela, Serie o Miniserie son:

• Cecilia Navia / Pa’ Quererte / Canal RCN

• Consuelo Luzardo / La de Troya - Segunda Temporada / RTVC Play

• Marilyn Patiño/ Amparo arrebato/ Telepacífico

• Katherine Vélez / El robo del siglo / Netflix

• Yuri Vargas / Amar y Vivir / Caracol Televisión



Mejor Actor de Reparto Telenovela, Serie o Miniserie:

• Carlos Camacho / Pa´Quererte / RCN Televisión

• Gustavo Montoya / Tiempo de vuelta / Teleantioquia

• Juan Sebastián Calero / El Robo del Siglo / Netflix

• Edwin Maya / La venganza de Analía / Caracol Televisión

• Waldo Urrego / El Robo del Siglo / Netflix



Mejor Actriz Antagónica Telenovela, Serie o Miniserie son:

• Alina Lozano / Pa´Quererte / Canal Rcn

• Constanza Duque / La de troya – Segunda Temporada / RTVCPlay

• Juliana Galvis / La Venganza De Analía / Caracol Televisión

• Luz Estrada / Sentir / Teleantioquia



Mejor Actor Antagónico Telenovela, Serie o Miniserie:

• Andrés Castañeda / Verdad Oculta / Canal RCN

• Biassini Segura / Chichipatos / Netflix

• Carlos Manuel Vesga / La de Troya – Segunda Temporada / RTVC Play

• Luis Velasco / Amparo arrebato / Telepacífico

• Marlon Moreno / La Venganza De Analía / Caracol Televisión



Mejora Actriz o Actor Revelación del Año:

• Alisson Joan / Amparo Arrebato / Telepacífico

• Gabriela Troyano / Sentir / Teleantioquia

• Hanny Vizcaíno / Pa’ Quererte / Canal RCN



Mejor Producción On Line:

• Domingo / Mico Media Group / Riaño Producciones

• Grandes historias con pequeñas cámaras/ Canal Trece

• La Pulla / El Espectador

• La vida en cuarentena / Teleantioquia

• Matarife / Daniel Mendoza



Mejor Serie de Ficción Web:

• Actrices / Ovella Brava Films

• Adentro / Caracol Play

• Capitán Cuarentena / Trineo TV

• Pa´Quererte en casa 2 / Canal RCN

• Reinventados / Mulata Media



Nominados a Mejor Influencer con Contenido Audiovisual Digital:

• Alejandro Riaño / Mico Media Group - Riaño Producciones

• Diego Mateus - Grito de IndependenZia / RTVC Play

• Julioprofe

• Los montañeros

• Nubia e hijos



Mejor Producción Favorita del Público:

• La venganza de Analía / Caracol Televisión

• Pa’ Quererte / Canal RCN

• Notidanny / Hola Soy Danny

• Profe en tu casa / Señal Colombia

• Guerreros Cobras vs Leones / Canal 1



Mejor Talento Favorito del Público:

• Álvaro García / Conectados con Álvaro García/ Señal Colombia

• Carmen Villalobos / Libélula Networks

• Santiago Alarcón / Frente al espejo / Canal capital

• Marlon Moreno / La venganza de Analía / Caracol Televisión

• Sebastián Martínez / Pa´ Quererte / Canal RCN