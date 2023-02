Los dramas coreanos se han convertido en las producciones más vistas de las plataformas de ‘streaming’. Este 2023 para todos los fanáticos de los ‘doramas’ o ‘kdramas’ se van a estrenar nuevas producciones, las cuales les robarán el corazón.

Acá podrá ver cuáles son las nuevas series que llegarán a la plataforma de Disney + y Netflix en el mes de febrero.

Love you Hate you



En su sinopsis se lee que se trata de una abogada novata que llega a un bufete de abogados, quienes trabajan principalmente con la industria del entretenimiento. Ahí conoce a uno de los actores más populares en Corea del Sur, con quien se verá envuelta en una batalla amorosa.



Esta serie se estrenará el próximo 10 de febrero en la plataforma de Netflix.



Call it love

Después de la muerte de su padre, la joven Sim Woo-Joo es expulsada de la casa de la amante de su padre en vida. Por esta razón, ella decide vengarse y acercarse al hijo de la mujer. Sin embargo, en el proceso se da cuenta que se ha enamorado de él.



Esta producción se estrenará el próximo 22 de febrero en la plataforma de Disney +.

Big Bet 2



Este dorama regresa con una segunda temporada. En esta ocasión sus espectadores verán como Cha Mu Sik sigue sumergido en el mundo de las apuestas y además se ve implicado en múltiples casos de asesinato.



Se estrenará el próximo 15 de febrero en la plataforma de Disney +.



Unlocked

Esta serie tratará de una mujer que su vida dio un giro inesperado cuando un hombre peligroso se apodera de su celular perdido y lo utiliza para rastrear todos sus movimientos.



Este dorama se estrenará el próximo 17 de febrero en la plataforma de Netflix.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

