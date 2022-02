Jorge Enrique Abello, don Armando en 'Yo soy Betty, la fea', recuerda con especial cariño a Dora Cadavid. "Tenía un humor maravilloso, una generosidad con la vida, con su familia, fue una compañera inmejorable. Tuvimos una relación de amistad importante y aunque no la veía hace mucho tiempo, tengo su recuerdo", dice el actor.



Y agrega que le aprendió sobre resiliencia. "Tuvo muchos contratiempos: perder a su hijo Moisés en el 2012, su compañero y gran apoyo para seguir el camino cuando sus esposos murieron, y también haber sido desplazada por la guerrilla de una finca que tenía, y aun así ser optimista, dar lo mejor, fue parte de su legado para mí".



Le alegra que cuando se hizo la versión de Betty en teatro el elenco la pudo llevar. Cadavid, que ya en ese momento (2017) tenía su salud muy afectada, no pudo hacer parte de la obra pero recibió un homenaje de sus compañeros.



La actriz, nacida en Medellín en noviembre de 1937, falleció el 31 de enero en la Clínica Shaio de Bogotá, a donde llegó hace unos días. Allí estuvo acompañada por sus amigos de la Sociedad Colombiana de Gestión, por sus sobrinas, María Cecilia y Ana Cristina Botero, y por las actrices del Cuartel de las feas (Marcela Posada, Paula Peña, Estefanía Gómez, Luces Velásquez y María Eugenia Arboleda)., que no la desaparaban, así como de Raquel Sofía Amaya, productora de televisión. También tenía una nieta, Daniela.



Martha Isabel Bolaños, la Pupuchurra de 'Yo soy Betty, la fea', es otra de las actrices que trabajaron a su lado en Betty y cuenta que cuando llegó al set de la telenovela de Fernando Gaitán, en 1999, Dora Cadavid, Inesita en la produccción, la acogió con gran cariño.



“Yo estaba arrancando, había hecho dos novelas, y ella, con su experiencia, siempre me decía que no corriera tanto. Fue dulce, paciente. Recuerdo una de sus historias: nos contaba que 'Ay cosita linda' se la había dedicado Pacho Galán, por sus bellas piernas. Ella ya era una mujer puesta en su sitio, madura, muy tranquila”.



En esos mismos estudios de grabación la conoció Mario Duarte, quien se la encontraba en las salas de maquillaje, porque sus personajes no se encontraban en el set. “Viéndola actuar uno entendía realmente su importancia para la televisión, por su gran fuerza. Hizo grandes personajes en distintos momentos, todos con un sello inconfundible”, asegura el cantante y actor, que fue Nicolás Mora.



Su última aparición en una producción fue en el 2017, en 'La ley del corazón'. Dora Cadavid se había ido a vivir a un hogar geriátrico.



Luces Velásquez, actriz, cuenta que tras la muerte de su hijo Moisés, todo cambió para Cadavid. “Dorita volvió, claro, pero no fue la misma”.

En su carrera hizo grandes personajes. Además de actriz, fue cantante, declamadora y modelo. Precisamente, Fausto Cabrera la descubrió recitando en La Voz de Antioquia y le ofreció trabajar en la obra teatral 'Doña Inés vuelve al convento'.



Con la llegada de la televisión y ya viviendo en Bogotá, ingresó a este medio y entre sus primeras apariciones fue en un comercial en vivo de Fresco Royal. La actriz también grabó dos discos, uno en Colombia y otro en México, donde estudió.



Entre sus primeras novelas figura 'Destino: la ciudad' y a partir de ahí estuvo en más de 30 producciones. Pero entre 1994 y el 2000 llegaron dos de sus personajes más recordados: la abuela de 'Café', Cecilia de Vallejo, la matrona de la tradición de la familia, e Inesita, de 'Yo soy Betty, la fea'.



Este último la ratificó como una de las grandes damas de la actuación, con una caracterización llena de bondad, justicia y control. En 'Betty', es imborrable la escena entre Inesita y Hugo Pérez (Hugo Restrepo, el esposo que la había abandonado), en la que cada personaje habla de sus sentimientos, del momento en el que él se fue y la dejó con los hijos, que cuando crecieron y estudiaron se fueron al exterior. Al final, Inesita le avisa que cuando se levante en la mañana no lo quiere ver.

Para darles el realce a los dos actores (Pérez murió en el 2011), Fernando Gaitán, el libretista, escribió unas maravillosas líneas que les permitieron a ambos mostrar su grandeza.



Inesita era el polo a tierra de Hugo Lombardi (Julián Arango), la única que medio lo calmaba; hacía parte del Cuartel de las feas aunque con condiciones; consideraba a Betty (Ana María Orozco) y ponía en su sitio a don Armando (Jorge Enrique Abello).



“Dora Cadavid fue mi madrina de actuación. Fue una segunda madre para mi. Tenía el humor que solamente tiene la gente inteligente. Talentosa, férrea, solidaria y generosa. Pude estar a su lado siempre”, dice la productora Raquel Sofía Amaya sobre la actriz.



Cadavid también actuó en 'Candó', 'Una vida para amarte', 'Gabriela', 'Rasputín', 'La tía Julia y el escribidor', 'Hato Canaguay', 'Romeo y buseta', 'Te voy a enseñar a querer', 'La Niña', 'Francisco el matemático', 'Mujeres asesinas' y 'Los graduados', entre muchas otras.



En cine hizo 'Cumbia', 'El trato 'y 'El amor en los tiempos del cólera'.



Luces Velásquez, por su parte, ya la ve en la nueva dimensión, “el mejor lugar en el que puede estar. Para la televisión es una gran pérdida, porque fue alguien que estuvo desde los inicios, y vino a iluminar y a enseñar, pero ahora está de nuevo con su hijo”.