¿Dónde y cuándo se pueden ver los premios Emmy?

Este domingo 19 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia de los premios a lo mejor de la televisión en Estados Unidos y las predicciones apuntan a que Netflix podría ser protagonista con The Crown en el apartado de mejor serie dramática (la categoría más importante de la gala) a la par con The Mandalorian, de Disney Plus.

Pero no son las únicas en competencia, el otro contendor para mejor drama es Pose, que explora la escena cultural LGBTQ+ de Nueva York en los años 1980 y está resonando con una deslumbrante campaña sobre su temporada final.



En la categoría de miniseries, WandaVision -inspirada en los superhéroes de Marvel- ha superado todas las expectativas de la crítica. Así como Mare of Easttown, con Kate Winslet. A la par con la serie británica I May Destroy You, que cuenta lo que ocurre después de una violación, ambas de HBO. , también figuran en la competencia por mejor miniserie. Los premios tienen 22 categorías.



Da contexto: Conozca a los candidatos a los Emmy 2021.



La ceremonia del año pasado -que se llevó a cabo antes de que hubiese vacunas- fue completamente virtual, con el orador Jimmy Kimmel presentando desde un auditorio desierto en Los Ángeles mientras que los ganadores aparecían a través de video.

Detalle del premio que se entrega en la ceremonia.

Pero en eta ocasión, el comediante Cedric the Entertainer asumirá las riendas del evento, que se celebrará con una lista estricta de 500 invitados en un auditorio externo, siguiendo precauciones para evitar la propagación del coronavirus que incluyen presentar comprobante de vacunación.



"Contagiar a las celebridades no está en nuestros planes", dijo el productor de los Emmy Ian Stewart, que se podrán ver en Colombia a través de los canales TNT doblado al español) y en TNT Series (en inglés). La transmisión comenzará a las 7 p.m.



Asimismo, el canal E! presentará un especial en la alfombra roja del evento desde las 5 p.m.



