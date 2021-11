PlutoTV, FuboTV y FlixOlé: algunas plataformas que compiten a las gigantes

Lejos del poder, la organización y el crecimiento que día tras día reportan las grandes plataformas de contenido audiovisual, como Netflix, Amazon Prime o HBO Max, por apenas mencionar algunas de las ya consagradas, también, a la par, hay otras alternativas que se plantan bien con una numerosa y variada oferta con el objetivo de competir contra las gigantes y hay que decir que también tienen su público.



En la época de pandemia, diferente a casi todas las empresas, las plataformas de televisión y entretenimiento lograron abrumadoras cifras de crecimiento, ya que el porcentaje de abonados de los distintos servicios de streaming superaron al número de hogares en el mundo. En total fue el 104 por ciento, según datos proporcionado por el Estudio general de medios –EGM-.



El fenómeno se dio porque se logran múltiples contratos de plataformas por casa. Y cada vez la oferta es mayor, no solo en cuanto a opciones y a contenido, sino en la forma en que se ofrecen, el precio y las ofertas, como la recientemente llegada de Star+, con su generoso catálogo y el valor que cuesta la suscripción.



Entre 2019 y 2020, Netflix fue el que registró el mayor crecimiento de audiencia al alcanzar el 35 %, seguido por Movistar y Amazon Prime Video, de acuerdo con los datos suministrados por EGM.



Sin embargo, el mercado de audiencia es tan amplio que hay espacio para para competidores, que no son peces gordos, pero que igual logran quedarse con un buen bocado del negocio con el ofrecimiento de películas, series y documentales de historia y deportes, entro otros temas.



Y ese ecosistema aparecen otras plataformas alternativas para ver streaming que ofrecen las mismas o incluso otras posibilidades.

FuboTV

FuboTV es un servicio de transmisión de televisión estadounidense que atiende a clientes en Estados Unidos, Canadá y España que se enfoca principalmente en canales que distribuyen deportes en vivo.



Dependiendo del país, los canales ofrecidos por Fubo pueden incluir acceso a fútbol americano, baloncesto, el béisbol de grandes ligas, hockey sobre hielo y fútbol internacional, entre otros, además de noticias, series de televisión y películas.

Fue lanzado el primero de enero de 2015 como un servicio de transmisión de fútbol, FuboTV cambió a un servicio exclusivamente deportivo en 2017 y luego a un modelo de distribuidor virtual de programación de video multicanal.



La compañía dijo que cerró el tercer trimestre de 2021 con casi 945.000 suscriptores pagos y que, desde el cierre del trimestre, en realidad había alcanzado el millón de suscriptores.



La propuesta de FuboTV es combinar el modelo de televisión tradicional con el consumo bajo demanda. Su cuota mensual de USD $ 4,50 al mes ofrece la posibilidad de grabar hasta 30 horas de sus distintos canales, ver contenidos ya emitidos bajo demanda y programar lo que quiera ver.

FlixOlé

FlixOlé es un servicio de video en streaming con suscripción que permite acceso completo a un catálogo de cine español, de películas nacionales de todos los tiempos. El catálogo se centra en el cine español, pero también dispone de títulos internacionales de gran calidad o todo tipo de largometrajes europeos o americanos.



Desde USD $ 3,43 al mes, cuenta con más de 3.500 películas y series.

Se fundó en 2018 por Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

PlutoTV

Pluto TV es una plataforma de televisión por internet operada por ViacomCBS Streaming, propiedad de ViacomCBS desde enero de 2019. La compañía fue fundada en 2013 y tiene su sede en Los Ángeles, California.



La oferta es la más cercana a la televisión tradicional: es gratuita, no requiere registro y funciona con anuncios tradicionales. A cambio ofrece 95 canales de TV lineales y temáticos, es decir, emiten el mismo programa las 24 horas del día. Por ejemplo, hay uno para “Doctor Who” o “El encantador de Perros”. También ofrece canales temáticos que varían sus contenidos: fitness, cocina, anime y música y canales de películas, uno para cada género: acción, ciencia ficción, romántico, suspenso o incluso independiente.



Los canales de televisión tradicionales cuyas transmisiones se transmiten directamente en Pluto TV incluyen NASA TV, WeatherNation TV, Buzzr, Newsmax TV, Bloomberg Television, RT y Stadium.

