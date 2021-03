Dónde ver 'Raya y el último dragón', la nueva película de Disney

La historia va más o menos así: alguna vez, en el fantástico reino de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía, pero cuando unos siniestros monstruos conocidos como los Drunn amenazaron al mundo, los dragones tuvieron que sacrificarse para salvar a la humanidad.



Cinco siglos más tarde, esos mismos monstruos han regresado y la humanidad depende de una independiente guerrera, de nombre Raya, para encontrar al último dragón y detener a los Druun.



Esa es la sinopsis de Raya y el último dragón, la nueva película de Disney que se estrenó en simultáneo este 5 de marzo en salas de cine autorizadas y en la plataforma Disney Plus.



Sin embargo, a diferencia de otros grandes estrenos, esta cinta solo estará disponible en el servicio de streaming dentro de la opción Premier Access. Esto quiere decir que el usuario tiene que pagar una tarifa más alta para ver la película.



De lo contrario, tendrá que esperar a que la película pase a estar disponible en el catálogo general el 23 de abril.



Ahora bien, verla a través de Premier Access no quiere decir que solo se pueda ver una vez. En caso de acceder a esa opción premium, se podrá ver cuantas veces desee el usuario, así como todo el catálogo especial.



El precio de Premier Access de Disney Plus varía según la región y el país. En Colombia, por ejemplo, tiene un valor de $ 49.900 (no adicionales sino que cambia la tarifa de $ 23.900).



Así, para ver la película hay que acceder al banner de Raya y el último dragón, hacer clic en Comprar Ahora y confirmar el pago con la información registrada o mediante un nuevo método de pago.



Y no está demás advertir que si bien la película puede ser vista online en portales como Repelis, Repelisplus y Cuevana, tenga en cuenta que esta opción puede ser peligrosa para su seguridad informática.

