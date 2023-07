Dos soldados de élite deben escoltar a los civiles a través de una tormenta de disparos y explosiones es la trama de aventura titulada 'Proyecto extracción', la nueva película protagonizada por Jackie Chan y John Cena, que se estrena por Netflix.

El director de esta producción es Scott Waugh, recordado por trabajos como 'Need for Speed' y 'Act of Valor'.



'Proyecto Extracción', grabada en el oeste de China, tiene en el reparto, además de Chan, a Joe Tam, Esmond Ren y Hans Canosa, Pilou Asbæk, Zhenwei Wang, Amadeus Serafini, Rachael Holoway y Max Huang.



Sin duda, la participación de Chan es un gancho que se anotaron los productores de esta nueva película, pues se trata de uno de los actores mayor prestigio de Hollywood.



De hecho, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas le otorgó en 2016 el Óscar Honorífico por su carrera.



En un comunicado, la Academia destacó que el actor, nacido en Hong Kong (Región Administrativa Especial de China), “ha desarrollado una inconfundible carrera internacional; ha protagonizado, y algunas veces escrito, dirigido y producido, más de 30 películas de artes marciales, cautivando al público con su deslumbrante condición física, su ingenioso trabajo en las escenas de acción y su infinito carisma”.



A los 69 años, Jackie Chan es un personaje polifacético: especialista en artes marciales, comediante, cantante, acróbata, coordinador de dobles de acción, director, guionista y productor cinematográfico.



Chan Kong Sang (nombre verdadero del actor) es conocido en China como Cheng Lon, cuya familia es originaria de Yantái, ciudad del noreste del país, una zona de la que han salido muchos luchadores de artes marciales.



Chan es heredero de las técnicas del mítico Bruce Lee, con quien compartió como extra en una película (‘Operación Dragón’, de 1973), junto con expertos como Sonny Chiba, Chuck Norris, Phanom Yeerum y Jet Li. Lo que lo diferenció de otros fue agregarle comedia a la mezcla de artes marciales y cine.



Desde 1978, con ‘Jui kuen-Drunken Monkey in the Tiger’s Eyes’, sus películas fueron sumando adeptos en todas las escalas de edades. Después vinieron títulos como ‘Fearless Hyena’ (1979), ‘The Young Master’ (1980), ‘Dragon Lord’ (1982), ‘Project A/Pirate Patrol’ (1984), ‘The Protector’ (1985), ‘Operation Condor’ (1991), ‘City Hunter’ (1993), ‘Rumble in the Bronx’ (1994), ‘¿Who Am I?’ (1998), ‘Shanghai Noon’ (2000), ‘The Tuxedo’ (2002), ‘The Medallion’ (2003), ‘The Myth’ (2005), ‘Shinjuku Incident’ (2008) y la nueva versión de ‘The Karate Kid’, del 2010, en la que interpretó al maestro de Jaden Smith (hijo de Will Smith).