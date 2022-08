Vincent Munier persigue un nuevo objetivo: el leopardo de las nieves, una especie que ha permanecido oculta a la vista de los humanos en los parajes donde sopla polvo fino y se erigen las cumbres heladas del Tíbet, a más de 4.500 metros de altura, un contraste violento para cualquier estilo de vida que no es propio o no está adaptado a un lugar así, con un promedio de 25 grados bajo cero.

Él es un veterano fotógrafo y naturalista, que ya ha hecho varios viajes siguiéndole la pista al animal, a la naturaleza. El primero fue en el 2011 y esta película, que podría ser su sexto o séptimo periplo al Tíbet, surge de su encuentro con Sylvain Tesson, un escritor parlanchín que quiere hacer una novela sobre el leopardo y acercarse a la exploración.



“Quería filmar el encuentro de dos hombres de mundos diferentes. Tenía curiosidad por descubrir qué fuegos artificiales provocaría este cara a cara entre, por un lado, Vincent, un hombre muy sensible a la naturaleza, obsesionado con la belleza y, efectivamente muy silencioso, y por otro, este escritor muy hablador que vive al máximo”, cuenta Marie Amiguet, directora de la película. “Me gusta filmar a personas apasionadas, tratar de entender qué impulsa a estos seres humanos excepcionales.

Dicho esto, no tenía ideas preconcebidas. No hice ninguna búsqueda de localizaciones y me niego a escenificar nada. Así que solo tenía que estar abierta a lo que fuera a surgir”.

El esquivo leopardo de las nieves, un tesoro poco visto. Foto: Cortesía Cineplex

El leopardo de las nieves es un emotivo documental de 92 minutos que desvela en unos impresionantes escenarios la salvaje naturaleza de este mamífero y de otras criaturas excepcionales; mientras Vincent guía a Sylvain en el camino de la observación, la paciencia y el arte de capturar a través de un lente la vida animal. Hasta ahonda en temas filosóficos de la humanidad, como nuestro lugar en el universo y la decadencia de las sociedades actuales.



“Sigo siendo un niño grande que todavía se alimenta de sueños e imágenes de animales míticos. Descubrí este leopardo en los relatos de aventuras del biólogo estadounidense George B. Schaller. Lo filmé en los años 70 en Chitral, Pakistán. Pero en mi primer viaje al Tíbet, en 2011, no tenía muchas esperanzas de verlo. Pero sabía que me iba a encontrar con otras especies igual de enigmáticas”, recuerda Munier.



El naturalista casi siempre viaja solo, pero en esta ocasión, durante el rodaje, compartió con al menos seis personas. “Me comporté diferente esta vez”, contó Vincent, aunque “siempre estoy dispuesto a tender puentes: transmitir el asombro, seguir el ritmo lento de la naturaleza en el que nos sumergimos por completo a lo largo de las horas y las observaciones”.



El leopardo de las nieves, que ganó el premio César al mejor documental en el 2021, se encuentra disponible en los principales cines del país.

